Questa sera a Basilea al via la seconda semifinale dell’Eurovision

Keystone-SDA

La seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest (ESC) si terrà questa sera a Basilea. Fra i concorrenti si esibiranno anche due dei favoriti, la francese Louane e il controtenore austriaco JJ.

(Keystone-ATS) La Francia, automaticamente qualificata per la finale, e l’Austria approcciano la seconda semifinale dell’Eurovision con serenità. Secondo fan e agenzie di scommesse sono tra i favoriti.

Se la grande favorita per la vittoria continua a essere la Svezia – già selezionata nella prima semifinale di martedì – seguita dall’Austria, Louane potrebbe offrire un buon posizionamento alla Francia sabato nel corso della finale. Con la sua canzone “Maman”, a lungo pronosticata per il terzo posto dagli scommettitori, la cantante francese è scivolata di una posizione dopo l’esibizione del candidato olandese Claude con “C’est la vie”, una canzone bilingue in francese e in inglese, nella prima semifinale.

Dal canto suo, il ventiquattrenne JJ, controtenore di origine filippina che rappresenta l’Austria, non molla il suo statuto da secondo favorito. Il suo brano “Wasted Love” ricorda “The Code”, la canzone che ha permesso a Nemo di vincere l’ESC lo scorso anno a Malmö: i due giovani praticano infatti l’arte lirica su ritmi techno.

Buone chance per Israele

Stando alle agenzie di scommesse, anche Israele si qualificherebbe per la finale. Yuval Raphael, sopravvissuta agli attentati terroristici di Hamas del 7 ottobre 2023, canterà “New day will rise”, brano in inglese con qualche parola in francese e in ebreo. La cantante ha passato una parte della sua infanzia a Ginevra.

“Vi è un passaggio che dice ‘tutti piangono, non piangere da solo'”, ha spiegato l’artista nei media, con un nastro giallo in segno di solidarietà con gli ostaggi israeliani detenuti a Gaza.

Prima e durante la settimana dell’ESC, la partecipazione di Israele ha suscitato animate discussioni a causa della guerra a Gaza, come a Malmö l’anno precedente. Oltre 70 ex partecipanti e attuali concorrenti dell’Eurovision, fra cui Nemo, hanno chiesto l’esclusione di Israele dal concorso.

Prestazione osé della Finlandia

La Finlandia e Malta sono rappresentate da due artiste popolari che hanno fatto parlare molto di sé. Con “Ich komme”, la giovane finlandese Erika Vikman propone uno spettacolo energico che celebra la liberazione e il piacere femminile, mescolando la disco finlandese con musica elettronica.

La cantante maltese Miriana Conte ha dovuto cambiare il titolo della sua canzone a causa della somiglianza con l’ingiuria misogina inglese “cunt”. Tenterà quindi di aggiudicarsi un biglietto per la finale con “Serving”.

Sarà di nuovo il pubblico a determinare i dieci partecipanti che potranno accedere alla finale di sabato. Gran Bretagna, Francia e Germania fanno parte delle “Big Five” e sono automaticamente qualificate per la finale.

La seconda semifinale si chiama “Eurovision Fans” e intende essere una festa per tutti coloro che amano il concorso, mentre la prima con il tema “Welcome home” voleva essere un omaggio alla Svizzera, luogo di nascita dell’ESC.

Le presentatrici svizzerotedesche Hazel Brugger e Sandra Studer saranno di ritorno sul palco questa sera. Lo spettacolo musicale verrà trasmesso in diretta alle 21.00 su RSI LA1.