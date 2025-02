BETA Oggi in Svizzera

Vance aveva ad esempio detto che il vero nemico dell’Europa non è la Russia o la Cina, ma interno, nei Governi che non ascoltano il popolo e che reprimono le voci dissidenti, denunciando tra le righe la messa in disparte in Germania del partito di estrema destra AfD da parte delle altre forze politiche.

In un’intervista a Le Temps, Keller-Sutter aveva commentato il discorso, sottolineando che era, a suo avviso, “liberale, in un senso molto svizzero” e “un appello alla democrazia diretta”. Per queste affermazioni sono piovute molte critiche sulla consigliera federale, soprattutto dalla sinistra, ma non solo.

Ieri sera alla RTS Keller-Sutter si è difesa, dicendo: “Mi riferivo solo a quando J.D. Vance ha parlato di ascoltare la popolazione e garantire la libertà di espressione. Non sul resto. Non sta a me giudicare ciò che ha detto su Stati Uniti o Europa”.

“E non mi sentivo coinvolta da questo discorso”, ha aggiunto la presidente della Confederazione, “perché il modello elvetico è l’opposto. In Svizzera ci trovano sempre noiosi, dicono che la nostra politica non appassiona. Ma bisogna dire che il fatto di avere un Governo che integra quattro partiti, le votazioni e la tradizione di potersi criticare, come è successo a me, dimostra che questa libertà di espressione funziona nel nostro Paese”. Resta da vedere se ciò basterà a placare gli animi.