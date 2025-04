Cooperative d’abitazione: modelli variegati per alloggi a prezzi accessibili

La Meute, a Losanna. RTS

Dalle grandi società cooperative storiche ai progetti autogestiti e al modello ibrido inquilini-proprietari, le cooperative d’abitazione offrono una varietà di soluzioni abitative a prezzi accessibili. Tre diversi modelli presentati da RTS.

Charles Reinmann, RTS

A nord di Losanna, nelle Plaines du Loup, si sta costruendo una vera e propria città, dove i piani di finanziamento e gli stili di vita variano, ma l’obiettivo rimane lo stesso: offrire un’alternativa al mercato immobiliare tradizionale.

Entro il 2034, questo eco-quartiere ospiterà 8’000 residenti e 3’000 posti di lavoro. Completata all’inizio del 2025, la prima fase del progetto darà spazio alle cooperative di abitazione, che rappresenteranno un quarto delle unità.

Un modello ibrido di affitto e proprietà

Una cooperativa d’abitazione è un’organizzazione senza scopo di lucro il cui obiettivo principale è quello di offrire alloggi a prezzi accessibili, generalmente dal 15 al 20% in meno rispetto al mercato libero. Ogni persona associata ha un voto e un’azione nella cooperativa, ma non è proprietaria dell’immobile.

Fondata nel 1920, la SCHL è una delle più grandi cooperative d’abitazione della Svizzera. Il suo responsabile immobiliare Daniel Brühlart spiega come funziona: “Abbiamo più di 8’200 soci. Essi acquistano azioni a 300 franchi l’una, creando così capitale proprio per la cooperativa”.

SCHL richiede un contributo iniziale di 900 franchi, più 900 franchi per ogni stanza. In cambio, gli affitti sono ben al di sotto del mercato. “Per un appartamento di 4 stanze di 91 m2, paghiamo un affitto netto di 1’750 franchi, che è davvero onesto”, dice il membro della cooperativa Stéphane Delanis.

Il servizio della RTS (in francese):

Una cooperativa di residenti impegnati

Sempre a Losanna, La Meute va oltre il semplice alloggio a prezzi accessibili, proponendo un vero e proprio progetto sociale. Con 24 alloggi, tra cui alcuni dedicati a migranti, artisti e studenti, comprende anche un caffè comunitario e un centro di arte contemporanea.

“Qui stiamo cercando di creare legami, solidarietà e un modo di vivere insieme”, sottolinea Annabel Glauser, una socia. Una delle particolarità de La Meute è che è autogestita: i soci si occupano di tutto, dalla stesura dei contratti di locazione alla gestione dei lavori. Ciò consente di risparmiare sui costi di gestione, ma richiede tempo. “Mi ci vogliono in media tre o quattro ore alla settimana”, spiega Glauser.

Le quote sono più alte (circa 20’000 franchi per un appartamento), ma sono restituibili quando l’inquilino se ne va.

Tra affitto e proprietà

Le Bled offre una formula ibrida, che comprende inquilini e proprietari. Samuel Bendahan, presidente della cooperativa con sede a Losanna, spiega il loro concetto innovativo: “Un inquilino paga per 100 metri quadrati, ma 5 di questi metri quadrati sono fuori dall’alloggio. Per un proprietario questi metri quadrati esterni sono 20”. Il modello consente di creare numerosi spazi condivisi, come sale per spettacoli, sale musicali insonorizzate, sale giochi per bambini e spazi per il bricolage.

“Abbiamo acquistato il nostro appartamento di 97 m2 con quattro stanze per 650’000 franchi, molto al di sotto del prezzo di mercato”, racconta Filippo Gander, proprietario in seno alla cooperativa. Tuttavia, il prezzo di rivendita è fissato in 25 anni, per evitare speculazioni.

4% del parco immobiliare svizzero

Per quanto riguarda il parco immobiliare svizzero, la quota di alloggi cooperativi è solo di circa il 4%. Daniel Brühlart spiega questo fenomeno con la difficoltà di accesso ai terreni: “Sul mercato, siamo spesso superati dai fondi immobiliari, che investono due o tre volte più di noi”.

Lo sviluppo delle cooperative necessita volontà politica. Samuel Bendahan, che è anche consigliere nazionale del Partito socialista, sottolinea che “senza un sostegno specifico, come i prestiti per l’edilizia residenziale pubblica, sarebbe molto più difficile avviare questi progetti”. Sebbene spesso associate alla sinistra, le cooperative trovano sostegno anche a destra in alcuni Comuni. Il loro sviluppo futuro dipenderà in larga misura dalle politiche messe in atto per facilitare il loro accesso ai terreni e ai finanziamenti.

Tradotto con l’aiuto di Deepl/Zz