Foto della settimana

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Nell’Emmental, il caldo persistente e la scarsa portata del fiume Emme hanno costretto le autorità bernesi a organizzare una pesca di salvataggio. I pesci recuperati sono stati trasferiti in zone più favorevoli alla loro sopravvivenza.
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