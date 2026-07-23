Foto del giorno

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Un amico una volta ha fatto una battuta: la gru sarebbe il vero uccello nazionale della Svizzera, a causa dei progetti di costruzione apparentemente infiniti in tutto il Paese. Nell’immagine, il nuovo centro di manutenzione delle Ferrovie Federali Svizzere (FFS) in costruzione ad Arbedo-Castione, nel canton Ticino. La struttura eseguirà la manutenzione leggera e pesante di diversi tipi di treni e si estenderà su 150’000 metri quadrati, circa l’equivalente di 21 campi da calcio. Si prevede che creerà 360 posti di lavoro a tempo pieno e 80 posti di apprendistato. L’apertura del centro era inizialmente prevista per l’inizio del 2026, ma è ora stata rimandata alla metà del 2028, a causa di ritardi nel cantiere. Il costo previsto del progetto è di 755 milioni di franchi.
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