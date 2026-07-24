Foto del giorno

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Al Paléo Festival di Nyon, magari in modo eccentrico, si trova sempre il modo per mandar giù una birra fresca.
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