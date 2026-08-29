La settimana in Svizzera

L’uso dei social media si è dimezzato dal 2020, in particolare tra i bambini e le bambine dagli otto ai dodici anni.

Mentre l’uso dell’intelligenza artificiale (IA) è in forte crescita in Svizzera, gli alunni e le alunne si allontanano sempre più da TikTok e Instagram , secondo due studi pubblicati questa settimana.

Quattro svizzeri su cinque utilizzano ormai l’IA sia al lavoro che nella vita privata – il doppio rispetto a due anni fa. Il suo utilizzo è particolarmente diffuso tra le persone di un’età compresa tra i 15 e i 34 anni, ha indicato martedì il rapporto Digimonitor. L’IA non viene più impiegata esclusivamente per testi e traduzioni: tra i suoi ambiti di applicazione figurano anche la ricerca, i consigli per gli acquisti e l’e-learning.

Sempre martedì il Tages-Anzeiger ha riferito che la digitalizzazione nelle scuole svizzere stagna. L’uso dei social media si è dimezzato dal 2020, in particolare tra i bambini e le bambine dagli otto ai dodici anni. Va comunque sottolineato che, almeno in teoria, Tik tok che Instagram prevedono un limite d’età di 13 anni per creare un account, in Svizzera e nella maggior parte dei Paesi del mondo.

Uno dei ricercatori principali dello studio, condotto dal Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa, ha ritenuto che ciò rifletta una tendenza più ampia: i genitori svizzeri sono diventati più consapevoli delle problematiche e stanno iniziando a limitare l’accesso dei propri figli ai social media.

Il sondaggio ha inoltre rivelato che le ragazze e le giovani donne hanno un atteggiamento significativamente più critico nei confronti dell’apprendimento con strumenti digitali rispetto ai ragazzi e ai giovani uomini, con possibili conseguenze sulle scelte professionali.