Oggi in Svizzera

A Weinfelden non ci sarà un campo di sepoltura musulmano come questo, fotografato invece nel cimitero di Witikon.

Nel fine settimana il popolo è stato chiamato a votare in 14 cantoni e numerosi comuni. Nel Canton Uri, ad esempio, non ci saranno “detective sociali” e altre misure che avrebbero reso più difficile l’accesso all’assistenza sociale. Il progetto per la nuova legge è stato respinto dal 50,7%, dell’elettorato. In altre parole, il “no” l’ha spuntata per 136 voti. All’origine della revisione vi era il partito del Centro, con il sostegno del Partito liberale radicale (PLR, destra) e dell’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice), mentre il Partito Socialista (PS), i Verdi (sinistra ecologista)e il Partito verde liberale (PVL, centro ecologista) si opponevano.

A far discutere è anche la decisione di Weinfelden, nel Canton Turgovia. Lì non ci sarà un luogo di sepoltura riservato a chi è di confessione musulmana. L’elettorato ha respinto il nuovo regolamento cimiteriale con poco meno del 52% dei voti. La proposta di legge era stata approvata dal parlamento cittadino con 24 voti contro 4, ma l’Unione democratica federale (UDF, conservatorismo evangelico), con il sostegno dell’UDC, si è opposta con un referendum.

Venerdì scorso in questo bollettino vi ho parlato della ristrutturazione dell’iconica piscina all’aperto Marzili di Berna. Il 72% dell’elettorato cittadino ha approvato alle urne lo stanziamento di 66,8 milioni di franchi svizzeri per il rinnovo. Il progetto prevede la costruzione di un “porto” sull’Aare in modo che le centinaia di gommoni che l’estate discendono il fiume possano approdare in sicurezza.