Oggi in Svizzera

La Svizzera limita la protezione delle rifugiate e dei rifugiati ucraini : in futuro, non tutti quelli che sono fuggiti in Svizzera otterranno lo status di protezione S.

A dicembre, il Parlamento ha deciso che le rifugiate e i rifugiati ucraini avrebbero ricevuto protezione solo se il loro ultimo luogo di residenza fosse stato in aree occupate in tutto o in parte dalla Russia o in regioni con ostilità “più o meno intense”. Il Consiglio federale deve attuare la decisione parlamentare. Come riporta SRF, il Consiglio federale sta prendendo a modello la Norvegia e deciderà a breve in merito.

La Norvegia divide l’Ucraina in regioni sicure e non sicure. È probabile che la Confederazione adotti questo modello, con lievi aggiustamenti intorno alla capitale Kiev. Secondo la Segreteria di Stato per la migrazione SEM, un terzo delle persone rifugiate non avrebbe più diritto allo status di protezione S.

L’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice) elogia la restrizione e parla di un atto dovuto. Il partito si spinge oltre: la scorsa settimana ha presentato una mozione al Consiglio nazionale per abolire completamente lo status di protezione S. Critiche sono giunte da Refugee Aid, che sottolinea la rapida evoluzione della situazione della sicurezza nel Paese in guerra. L’organizzazione mette in guardia da disparità di trattamento e incertezze legali in caso di rimpatrio o di procedure di asilo alternative.