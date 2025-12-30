Oggi in Svizzera

Un uomo è stato condannato per aver diffuso su Instagram un video che mostrava un’attrice pornografica maggiorenne ringiovanita grazie all’utilizzo di strumenti informatici. Il Tribunale federale ha respinto il suo ricorso e ha confermato che tali “pseudo minorenni” rientrano nel divieto di “pornografia infantile non reale” ai sensi dell’articolo 197 del Codice penale svizzero (CP).

Il Tribunale ha motivato la decisione menzionando le potenziali difficoltà probatorie: se tali video manipolati fossero autorizzati, autrici e autori di abusi reali potrebbero più facilmente sostenere che si tratti soltanto di filtri digitali. Perseguire i reati sarebbe molto più difficile, poiché distinguere tra realtà e manipolazione è spesso complicato.

Inoltre, il Tribunale ha messo in guardia da un effetto corruttivo e pericoloso: tali rappresentazioni potrebbero alimentare il mercato reale della pornografia infantile e contribuire alla banalizzazione del fenomeno. Questa sentenza storica stabilisce quindi un limite chiaro all’uso di tecnologie di IA nell’industria erotica.