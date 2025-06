Oggi in Svizzera

Venerdì scorso, un’inchiesta della SRF aveva rivelato che la Svizzera potrebbe dover pagare fino a un miliardo e mezzo di franchi in più per i jet da combattimento F-35. L’inchiesta sosteneva che il prezzo fisso negoziato per l’acquisto dei 36 velivoli militari americani non può essere rispettato.

Oggi il Consiglio federale si è difeso. “La Svizzera e gli Stati Uniti hanno concordato contrattualmente un prezzo fisso per l’acquisto dei caccia F-35”, ha scritto in un comunicato stampa. Tuttavia, gli Stati Uniti chiedono di più, adducendo che il prezzo fisso concordato si basava su un malinteso.

Ora è necessario negoziare una soluzione. Per il Consiglio federale, non si tratta di rimettere in discussione l’acquisto. Sostiene che una violazione del contratto con il Governo statunitense avrebbe conseguenze di vasta portata, in quanto impedirebbe alla Svizzera di garantire la sicurezza del suo spazio aereo e della sua popolazione a partire dal 2032.