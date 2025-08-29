Oggi in Svizzera

Secondo un servizio della Radiotelevisione della Svizzera tedesca SRF, la Cina presenterà le sue armi più moderne nella più grande parata militare degli ultimi dieci anni. Il Paese ha invitato personalità dai cinque continenti a Pechino. Ospite d’onore è Vladimir Putin. Presenti anche Kim Jong-un dalla Corea del Nord e il generale Min Aung Hlaing, internazionalmente isolato, salito al potere con un colpo di stato in Myanmar.

Tra le persone invitate, la SRF ha scovato anche l’ex consigliere federale Ueli Maurer. Oltre al politico dell’Unione democratica di centro, la Cina ha invitato una mezza dozzina di ex funzionari europei noti per la loro posizione favorevole alla Cina. La maggior parte dei capi di Stato europei in carica non parteciperà all’evento.

Maurer ha dichiarato alla SRF di aver ricevuto l’invito dalla Cina e di averlo accettato. È importante mantenere contatti e relazioni con la Cina, ha affermato. Il viaggio avviene a titolo privato e non su incarico del Consiglio federale.