Oggi in Svizzera

Care svizzere e cari svizzeri all’estero,

Personalmente, avrei voluto iniziare a studiare il francese già prima delle scuole medie. All’epoca, però, non era previsto nel mio programma scolastico. Oggi, nella Svizzera tedesca, bambine e bambini possono iniziare a imparare le lingue straniere già alle elementari. Questo modello, però, viene messo in discussione sempre più spesso.

I media svizzeri parlano oggi anche dell’annullamento di una ricerca svolta nell’ambito della salute pubblica e del licenziamento a sorpresa del CEO di Nestlé.

Buona lettura!

Questo contenuto è stato pubblicato al
6 minuti

Nel mio lavoro, mi occupo di temi rilevanti per cittadine e cittadini svizzeri residenti all’estero – dagli sviluppi politici nella Confederazione e del loro impatto sulla diaspora fino a tematiche sociali, economiche o culturali. Prima di unirmi a SWI swissinfo.ch, ho lavorato come giornalista locale per l’Aargauer Zeitung. Ho un bachelor in comunicazione multilingue e – aspetto tipicamente svizzero – ho completato un apprendistato di commercio.

Alunno studia francese
Sempre più Cantoni vogliono abolire lo studio del francese nelle scuole elementari. Keystone / Gaetan Bally

Il Canton Zurigo intende introdurre l’insegnamento del francese solo a partire dalle scuole medie. Questa decisione potrebbe avere conseguenze significative sulla politica linguistica della Svizzera e ha suscitato critiche da parte della Confederazione e della Svizzera francofona.

I e le deputate nel Parlamento cantonale zurighese del Centro, dell’UDC, dei Verdi liberali e del Partito evangelico svizzero ritengono che le bambine e i bambini non imparino bene il francese alle elementari. Sono convinti che le e gli allievi possano apprendere questa lingua complessa in modo più rapido ed efficace cominciando a studiarla alle medie. Per questo motivo, l’insegnamento del francese dovrebbe essere posticipato.

Di opinione opposta sono il Partito socialista, i Verdi e Lista Alternativa. L’abolizione del francese alle elementari sarebbe un segnale preoccupante per la coesione linguistica e l’identità dell’intero Paese, ha dichiarato un deputato. Il Governo zurighese condivideva questa opinione, ma alla fine il Parlamento cantonale ha votato per la fine dell’insegnamento del francese alle elementari, seguendo così l’esempio del Canton Appenzello Esterno.

La ministra svizzera dell’interno, Elisabeth Baume-Schneider, considera la decisione zurighese “un segnale inquietante”. Intervistata da RTS, ha dichiarato che il Consiglio federale valuterà l’introduzione di una legge federale sulle lingue che prevederebbe l’insegnamento alle elementari di una lingua nazionale prima che dell’inglese.

Bicchiere d'acqua
Uno studio sulla diffusione delle PFAS nell’acqua potabile è stato interrotto. Keystone / Georgios Kefalas

Si può ancora bere l’acqua del rubinetto in Svizzera? La risposta non arriverà dallo studio “Salute Svizzera” sugli effetti di PFAS e pesticidi. L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha interrotto il progetto per motivi di risparmio, una decisione che ha suscitato critiche da parte della comunità scientifica e della politica.

Lo studio avrebbe seguito 100’000 persone per un periodo di 20 anni. Erano previsti test regolari su sostanze nocive come le PFAS, dette anche “sostanze chimiche eterne”. Secondo l’UFSP, lo studio sarebbe costato ogni anno tra i 10 e i 12 milioni di franchi.

SRF scrive che 789 volontarie e volontari dei Cantoni Vaud e Berna hanno partecipato a una fase pilota, ora interrotta. In tutte le analisi del sangue effettuate sono state rilevate delle PFAS. Nel 3,6% dei campioni è stato superato il valore soglia considerato rilevante per la salute.

Carlo Largiadèr, professore associato di farmacogenetica all’Università di Berna, parla di un’occasione mancata. Nuove sostanze vengono introdotte continuamente, ma mancano dati concreti sul modo in cui si diffondono. “I dati dello studio sulla salute sarebbero stati molto preziosi per la politica e la prevenzione”, afferma Largiadèr. La consigliera nazionale Manuela Weichelt, dei Verdi, definisce l’interruzione “miope”. Investire nella prevenzione è più economico che affrontare le conseguenze tardive. Il suo partito vuole ora chiedere al Parlamento di salvare il progetto.

Due persone in conferenza stampa
Laurent Freixe (a sinistra) e Paul Bulcke (a destra) nella primavera 2025 Keystone / Jean-Christophe Bott

Una relazione sentimentale segreta è costata il posto al CEO di Nestlé Laurent Freixe. Per il gruppo, la sua partenza improvvisa rappresenta un ulteriore colpo in una fase di incertezza strategica.

Il consiglio d’amministrazione di Nestlé ha licenziato con effetto immediato il CEO Laurent Freixe. Secondo SRF, il motivo è una “relazione sentimentale non dichiarata” con una collaboratrice direttamente subordinata. Il presidente del consiglio d’amministrazione Paul Bulcke definisce la decisione “necessaria”. Nestlé vuole preservare i propri “valori e principi di governance”, ha dichiarato. Freixe lascia l’incarico senza indennità di uscita.

Il cambio al vertice arriva in un momento delicato per Nestlé, scrive Blick. Dopo un 2024 debole, le azioni Nestlé hanno vissuto un primo trimestre 2025 molto positivo, risultando per un periodo il titolo più performante dell’indice SMI. Tuttavia, gran parte dei guadagni è già stata persa. Durante l’anno di mandato di Freixe, Nestlé ha perso quasi il 16% del proprio valore in borsa, scrive ancora Blick. Il titolo non era così basso da quasi dieci anni.

A prendere il timone sarà ora lo svizzero Philipp Navratil, finora responsabile di Nespresso. Lavora per Nestlé da oltre 20 anni e dall’inizio dell’anno fa parte della direzione generale. Bulcke lo descrive come “un leader dinamico con uno stile di gestione inclusivo”. Navratil sostiene sia un “privilegio guidare Nestlé verso il futuro” e intende proseguire con la strategia attuale.

Fucile d'assalto
Le armi inutilizzate dovrebbero essere riconsegnate? Keystone / Gaetan Bally

Il Consiglio federale sostiene la richiesta del Partito socialista di ritirare le vecchie armi d’ordinanza detenute in casa da privati se non sono più state utilizzate per il tiro sportivo da oltre dieci anni.

La presenza di armi da fuoco nelle abitazioni degli ex sodati è una particolarità svizzera che per molto tempo non è stata messa in discussione. Solo con il femminicidio della sciatrice Corinne Rey-Bellet nel 2006 e altri casi di violenza domestica con armi d’ordinanza, è emerso un cambiamento di prospettiva.

Mentre gli ambienti borghesi chiedono da tempo la restituzione delle sole munizioni, il Consiglio federale sostiene invece la proposta del PS di ritirare le armi inutilizzate.

Da un recente studio emerge che gli uomini anziani possessori di armi d’ordinanza sono sovrarappresentati tra gli autori di crimini di violenza domestica. Secondo la consigliera nazionale del PS Priska Seiler Graf, il ritiro di queste armi sarebbe un’efficace misura preventiva.

Tradotto con il supporto dell’IA/Zz

Quinta Svizzera

Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
11 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione

Moderato da: Pauline Turuban

Siete già immigrati in Svizzera? Quali sono state le vostre esperienze?

Quali sono state le circostanze della vostra immigrazione in Svizzera? Cosa ha motivato la vostra decisione di restare o di ripartire?

Partecipa alla discussione
30 Mi piace
71 Commenti
Visualizza la discussione

Moderato da: Aylin Elçi

Vorreste sapere se siete a rischio di contrarre una malattia? Perché sì o perché no?

Fino a che punto vorreste conoscere in anticipo una possibile predisposizione a una malattia? Raccontateci la vostra storia.

Partecipa alla discussione
1 Commenti
Visualizza la discussione
