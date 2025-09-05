Oggi in Svizzera

È in vista una soluzione alla controversia sui dazi? Il consigliere federale Guy Parmelin sta conducendo colloqui a livello ministeriale negli Stati Uniti, secondo quanto comunicato dal Dipartimento federale dell’economia.

Il ministro dell’economia Guy Parmelin si è recato negli Stati Uniti con una nuova proposta del Governo federale nella controversia sui dazi .

Inizialmente era stato comunicato soltanto che il ministro dell’economia si era recato con breve preavviso negli Stati Uniti nella notte, motivo per cui aveva annullato la sua partecipazione a un evento di Economiesuisse.

Nel frattempo, il ministro degli esteri Ignazio Cassis ha confermato che il viaggio del suo omologo riguarda la controversia doganale tra Stati Uniti e Svizzera. “Abbiamo elaborato una proposta ottimizzata per gli Stati Uniti”, ha dichiarato Cassis ai media.

La proposta è ora oggetto dei colloqui che Parmelin sta conducendo negli USA. Il viaggio del ministro dell’economia rientra nel secondo ciclo di negoziati sulla questione doganale. Al momento della stesura di questo bollettino, il programma esatto del viaggio di Parmelin non è ancora noto.

A causa di questo viaggio, un evento dell’associazione mantello dell’economia Economiesuisse si è svolto senza il consigliere federale. Tuttavia, anche in questa sede i dazi sono stati un tema di discussione. “Dobbiamo prepararci a tempi difficili”, ha affermato durante l’evento il CEO di UBS Sergio Ermotti. Anche se i dazi dovessero scendere dal 39% al 15%, non sarebbe una “buona notizia”. Nonostante ciò, Ermotti si mostra fiducioso che il Consiglio federale troverà una soluzione. “Non dobbiamo rispondere con l’isolazionismo”.