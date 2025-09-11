Oggi in Svizzera

Membri dell’esercito svizzero hanno smarrito dei campioni biologici utilizzati durante un’esercitazione . I campioni sono stati ritrovati nella notte.

Sospiro di sollievo nella regione turgoviese di Egnach, sul Lago di Costanza. L’esercito svizzero è riuscito a recuperare i campioni biologici smarriti, intatti e sigillati. Erano andati persi durante un’esercitazione nel parco ippico di Egnach dell’unità che si occupa di proteggere la popolazione civile svizzera da attacchi atomici, biologici e chimici.

Le sostanze presenti nei campioni, se entrano in stretto contatto con l’organismo, possono provocare disturbi come diarrea o polmonite. Ma niente paura: un portavoce delle forze armate ha assicurato che si presume non vi sia stato alcun pericolo per le persone, come scrive SRF News. I campioni saranno smaltiti correttamente, quindi nessun rischio per la popolazione residente.

Oltre alle ricerche, l’esercito ha controllato anche un veicolo e il personale militare per un possibile rischio di radiazioni da un apparecchio a raggi X. Anche in questo caso, il pericolo è stato scongiurato. La giustizia militare intende approfondire la questione.