Oggi in Svizzera

Una cittadina svizzera è stata fermata all’aeroporto di Manila con sei chilogrammi di metanfetamina – ora rischia pene molto severe nelle Filippine. Il DFAE conferma l’arresto ed è in contatto con le autorità locali.

Secondo le autorità doganali filippine, la donna è stata individuata durante un controllo di routine – un cane antidroga e un’analisi spettrometrica hanno successivamente confermato il ritrovamento. Il valore di stimato della droga sequestrata è di oltre 500’000 franchi. La cittadina svizzera era arrivata da Abu Dhabi.

Come confermato dal DFAE a Swissinfo, “l’ambasciata svizzera a Manila è in contatto con le autorità locali competenti”. La donna riceve assistenza consolare – ad esempio tramite informazioni legali o visite in carcere. Il DFAE non fornisce ulteriori dettagli per motivi di protezione dei dati.

Le conseguenze potrebbero essere gravi. Secondo la legge filippina sugli stupefacenti, il possesso di oltre dieci grammi di metanfetamina è punito con 20–40 anni di reclusione – nel caso attuale si tratta di una quantità 600 volte superiore.

Secondo le statistiche della Direzione consolare, alla fine del 2024 il DFAE seguiva 31 cittadine e cittadini svizzeri detenuti per reati legati alla droga. Inoltre, 165 svizzeri e svizzere erano incarcerati per altri reati.