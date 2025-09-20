La settimana in Svizzera
Care svizzere e cari svizzeri all’estero,
La banca svizzera UBS è non solo "too big to fail", ma anche "too big to stay"? Si moltiplicano le speculazioni su un suo possibile trasferimento negli Stati Uniti.
Nel nostro riepilogo settimanale parleremo anche del voto parlamentare sull’importazione di pellicce, dei motivi per cui le misure di sicurezza nei pressi delle ambasciate a Berna sono aumentate drasticamente, e della presentazione di alcune nuove persone elette nel Consiglio degli svizzeri all’estero.
Buona lettura!
UBS sta salutando la Svizzera per trasferirsi negli Stati Uniti? Secondo un investitore, la banca “non ha altra opzione realistica se non andarsene” per proteggere la propria competitività.
Gestire una grande banca internazionale dalla Svizzera “non è sostenibile” a causa delle nuove severe misure proposte in materia di capitale, ha dichiarato Cevian Capital, il più grande azionista attivista europeo, che detiene circa l’1,4% delle azioni UBS. “Il messaggio che lascia trapelare il Consiglio federale è chiaro: UBS è troppo grande per la Svizzera”, ha detto Lars Förberg, cofondatore di Cevian, al Financial Times giovedì. “UBS è il più grande gestore patrimoniale al di fuori degli Stati Uniti, con un basso livello di rischio. Qualsiasi Paese vorrebbe una banca del genere.”
Queste dichiarazioni arrivano mentre UBS cerca di convincere la politica svizzera a ridimensionare il giro di vite sui requisiti patrimoniali, che potrebbe costare fino a 26 miliardi di franchi e che la banca definisce estreme e sproporzionate. Tuttavia, lunedì il Consiglio degli Stati ha respinto una mozione che chiedeva di rinviare l’introduzione di tali requisiti.
Secondo fonti anonime citate dal New York Post, lo scorso fine settimana una delegazione UBS guidata dal presidente Colm Kelleher e dal CEO Sergio Ermotti avrebbe incontrato rappresentanti dell’amministrazione Trump. I colloqui avrebbero riguardato un possibile trasferimento della sede centrale da Zurigo agli Stati Uniti, in cambio di un’acquisizione o fusione con un’istituzione locale.
Interpellata dall’agenzia AWP, UBS non ha né confermato né smentito l’incontro né l’intenzione di trasferirsi oltreoceano. Da parte sua, la ministra delle finanze Karin Keller-Sutter ha dichiarato che non spetta al Governo decidere la sede della direzione di UBS, aggiungendo che la minaccia di una partenza “non è nuova”.
L’importazione e il commercio di pellicce prodotte in modo crudele dovrebbero essere vietati in Svizzera, secondo il Consiglio nazionale. Mercoledì la Camera bassa del Parlamento ha approvato chiaramente le modifiche corrispondenti alla Legge sulla protezione degli animali.
Il Parlamento sta reagendo a un’iniziativa popolare che chiede il divieto di importare prodotti in pelliccia la cui produzione viola la legge svizzera. Le organizzazioni per la protezione degli animali stimano che ogni anno vengano importate in Svizzera 350 tonnellate di pellicce – provenienti da 1,5 milioni di animali. Molte provengono dalla Cina, dove gli animali vengono tenuti e uccisi con metodi crudeli.
Sebbene il Consiglio nazionale abbia concordato sul fatto che tali prodotti non debbano più essere importati in Svizzera, la maggior parte delle e dei parlamentari, insieme al Governo, ha ritenuto che un’iniziativa popolare – che modificherebbe la Costituzione – non fosse lo strumento giusto. Si preferisce invece una nuova legge tramite un controprogetto indiretto: le importazioni di pellicce dovrebbero essere possibili solo in casi eccezionali.
L’iniziativa e il controprogetto passano ora al Consiglio degli Stati. Il comitato promotore ha già annunciato che ritirerà l’iniziativa se il Parlamento adotterà un controprogetto efficace.
Le misure di sicurezza per le ambasciate a Berna sono aumentate notevolmente negli ultimi dieci anni. La città federale svizzera risente delle conseguenze delle crisi politiche globali, e la polizia ammette che gestire la situazione è impegnativo.
Nel 2015 l’Ufficio federale di polizia (Fedpol) ha registrato 120 “misure di sicurezza per rappresentanze diplomatiche straniere”; nel 2024 questa cifra è salita a 580, riportava il Blick lunedì. Solo lo scorso anno, il numero è aumentato di circa un terzo rispetto al 2023. Berna, con la sua alta concentrazione di ambasciate, e Ginevra, sede di numerose organizzazioni internazionali, sono particolarmente colpite.
“La pianificazione e l’impiego del personale sono talvolta impegnativi”, ha dichiarato la polizia cantonale bernese al Blick, spiegando che il carico di lavoro per la sicurezza delle ambasciate è aumentato costantemente negli ultimi anni e che stanno “lavorando a pieno regime”.
Fedpol non fornisce dettagli su Paesi specifici o misure operative per motivi di sicurezza, ma “fonti vicine alla polizia” hanno riferito che le ambasciate di Russia e Ucraina, così come quelle di Israele e degli Stati arabi, sono particolarmente sorvegliate. Anche l’ambasciata statunitense è sempre molto protetta. “Non è esagerato dire che è meglio sorvegliata del Parlamento federale”, ha detto un agente al Blick.
La crescente minaccia dimostra che la Svizzera, nonostante la sua neutralità, non è immune agli effetti dei conflitti globali, scrive la Berner Zeitung. “La protezione delle ambasciate a Berna sta diventando uno specchio visibile delle tensioni politiche mondiali.“
Chi sono i nuovi membri del Consiglio degli svizzeri all’estero e cosa vogliono ottenere nel loro ruolo di delegate e delegati?
Il Consiglio, composto da 120 rappresentanti delle comunità svizzere all’estero e 20 dalla Svizzera, hanno iniziato il nuovo mandato alla fine di agosto. Scoprite i nuovi volti – sono 71 – nella nostra nuova serie di video (link in basso).
“Non siamo certo un vero Parlamento”, ha detto Filippo Lombardi, presidente dell’Organizzazione degli svizzeri all’estero (OSE), accogliendo le delegate e i delegati il mese scorso. “Ma il Consiglio degli svizzeri all’estero è l’organo più rappresentativo e più importante della nostra organizzazione.”
Il Consiglio ha il compito di dare voce alle preoccupazioni della comunità svizzera all’estero e di difenderne gli interessi presso le autorità e l’opinione pubblica. “Il nostro potere è limitato, così come le nostre risorse”, ha ammesso Lombardi. “Ma i nostri membri sono ambasciatori essenziali nei Paesi in cui risiedono.”
La prossima settimana
Martedì UBS pubblicherà il suo Global Real Estate Bubble Index 2025, un’analisi dei prezzi degli immobili residenziali in varie grandi città del mondo, inclusa la Svizzera.
Giovedì si alzerà il sipario sulla 21ª edizione dello Zurich Film Festival. Russell Crowe riceverà un premio alla carriera.
Venerdì si brinderà alla 98ª edizione della “Festa della vendemmia” di Neuchâtel. La manifestazione di tre giorni è uno dei più grandi festival legati al vino in Europa. Domenica 28 le cittadine e i cittadini svizzeri saranno chiamati alle urne per votare su due temi federali (e vari temi locali): l’introduzione dell’identità elettronica (e-ID) e l’abolizione del valore locativo.
