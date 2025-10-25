La settimana in Svizzera

Nonostante le pressioni politiche, il Governo svizzero ha deciso di non vietare alle studentesse di indossare il velo nelle scuole pubbliche. Secondo l’Esecutivo, la legislazione attuale garantisce già che tutte le allieve e gli allievi possano partecipare pienamente alla vita scolastica, comprese le lezioni di sport e nuoto.

La questione era stata sollevata nel 2024 dal Consiglio nazionale, che aveva incaricato il Governo di esaminare un possibile divieto. Nella sua risposta ufficiale, pubblicata mercoledì, il Governo ha sottolineato che si tratta di una competenza cantonale e che, in una società liberale, le restrizioni sull’abbigliamento dovrebbero restare eccezionali. “Le bambine dovrebbero essere autorizzate a indossare il velo a scuola”, si legge nel comunicato.

La posizione ha suscitato reazioni contrastanti. Önder Günes, presidente della Federazione svizzera delle organizzazioni islamiche, ha accolto con favore la decisione, definendo un divieto generalizzato “ingiusto e discriminatorio”. “Non sarebbe affatto svizzero e non compatibile con la libertà religiosa”, ha dichiarato alla SRF.

Di parere opposto la parlamentare centrista Marianne Binder, promotrice del postulato. “Ritengo che il velo ostacoli lo sviluppo delle bambine per la sua natura stigmatizzante e discriminatoria”, ha affermato.

Anche il Tages-Anzeiger ha criticato duramente il rapporto governativo, definendolo “ideologico” e accusando il ministero della giustizia di aver evitato le domande fondamentali. “Non rende giustizia all’argomento – e certamente non alle ragazze”, si legge nell’editoriale. Il quotidiano sottolinea come il rapporto non affronti il motivo per cui i capelli delle bambine dovrebbero essere coperti, né le conseguenze psicologiche di insegnare alle bambine, fin da piccole, che devono nascondere qualcosa di sé.