Oggi in Svizzera

Emergono dettagli sull’incontro tra rappresentanti dell’economia svizzera e Donald Trump. Nell’Ufficio Ovale della Casa Bianca era rappresentata un’impressionante quantità di denaro .

È stato definito dai media il “Team Switzerland” il gruppo di personeche martedì ha discusso con Donald Trump di relazioni commerciali con la Svizzera. Ne abbiamo parlato ieri, e ora si sa anche chi era presente nell’Ufficio Ovale.

C’era Alfred Gantner, dell’istituto finanziario Partners Group, con un patrimonio stimato di oltre 3 miliardi di dollari. Insieme a lui, Diego Aponte, rappresentante della compagnia di navigazione MSC con sede a Ginevra, il cui patrimonio di famiglia ammonta a 33 miliardi di dollari. Era presente anche Johann Rupert, presidente del consiglio di amministrazione del marchio di lusso Richemont, con un patrimonio stimato di 15,3 miliardi di dollari.

Non poteva mancare Jean-Frédéric Dufour, uomo di fiducia di Trump e CEO di Rolex, il marchio di orologi più prezioso al mondo. Marwan Shakarchi rappresentava invece le raffinerie d’oro svizzere: il suo gruppo MKS Pamp raffina oro per un valore di 22 miliardi di franchi all’anno. Infine, il poco conosciuto Daniel Jäggi, commerciante di materie prime con la società Mercuria a Ginevra, il cui patrimonio è stimato in oltre 2 miliardi di dollari.

Più importante, tuttavia, è l’influenza di questi uomini, in particolare quella di Daniel Jäggi. Si sarebbe infatti parlato di accordi sulle materie prime e anche del trasferimento di processi di raffinazione dell’oro svizzero negli Stati Uniti.

Nella notte, la Corte Suprema degli Stati Uniti si è occupata per la prima volta della politica doganale del presidente Trump. La questione è se il presidente potesse deciderla autonomamente. Una sentenza è attesa non prima di dicembre.