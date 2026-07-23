Oggi in Svizzera
Care svizzere e cari svizzeri all’estero,
L'acqua è al centro dell’odierna rassegna stampa. Nestlé scorpora il suo settore delle acque, gli allevatori di animali da rendita continuano a fare i conti con gli effetti dell'estate torrida, in tutta la Svizzera i vigneti sono stati colpiti da chicchi di grandine grandi come albicocche e c'è un’allerta che riguarda chiunque abbia in programma di recarsi in montagna quest'estate.
Saluti soleggiati da Berna.
Sono emerse nuove accuse nel caso dell’ex politico argoviese. Una terza donna si è fatta avanti: anche l’ex moglie dell’uomo sarebbe stata drogata, violentata e filmata per molti anni, in un caso che richiama quello di Gisèle Pelicot in Francia.
Come riportato nella rassegna stampa di ieri, l’ex politico dell’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice) è stato incriminato per aver presumibilmente aggredito sessualmente la sua compagna e la figlia della donna, abusando della ragazza da quando aveva 14 anni. Lunedì madre e figlia hanno testimoniato e la giovane ha dichiarato di non essersi resa all’epoca conto che le fosse stata ripetutamente somministrata la cosiddetta “droga degli stupri”. In seguito, ha dichiarato al Tages-Anzeiger: “Solo ora mi rendo conto che avrei potuto morire più volte”.
Ora, nuovi documenti giudiziari ottenuti dalla Radiotelevisione svizzera di lingua tedesca SRF sostengono che anche l’ex moglie dell’uomo sarebbe stata una vittima. L’atto d’accusa incolpa l’ex deputato di averla drogata con GHB o GBL prima di aggredirla oltre 140 volte tra il 2008 e il 2021. È inoltre accusato di aver ordinato ripetutamente online – presumibilmente dalla Cambogia – grandi quantità di sedativi e sonniferi. Le indagini hanno successivamente portato al sequestro di centinaia di ore di filmati che mostrerebbero le aggressioni.
Le accuse hanno attirato ulteriore attenzione perché, nell’agosto del 2023, l’ex politico aveva sostenuto una mozione che chiedeva pene più severe per i pedofili. Come riportato dal Tages-Anzeiger, l’uomo aveva criticato il Canton Argovia per non aver applicato con coerenza i divieti di assunzione di persone condannate per pedofilia.
Il 57enne si trova in detenzione preventiva dal 2023 e deve rispondere di accuse che includono tentato omicidio plurimo, violenza sessuale aggravata, coazione sessuale aggravata, atti osceni e atti sessuali con fanciulli. La procura chiede la condanna all’ergastolo, mentre l’imputato nega la maggior parte delle accuse.
Nestlé ha annunciato lo scorporo del suo settore delle acque in bottiglia in una nuova joint venture da 4,9 miliardi di euro (4,56 miliardi di franchi) con la società di private equity statunitense Platinum Equity. Ciascun partner deterrà una partecipazione del 50% nella nuova società.
L’azienda, denominata Peranel, includerà oltre 30 marchi, tra cui S. Pellegrino, Perrier e Henniez, con una clientela in 120 Paesi.
In un comunicato stampa, il CEO di Nestlé Philippe Navratil ha dichiarato: “Grazie alla partnership con Platinum Equity, Peranel sarà in una posizione migliore per mettere in atto con maggiore agilità la sua strategia commerciale“.
Da tempo Nestlé cercava di ridurre la propria esposizione alla divisione acque, a causa di una crescita inferiore alle attese e di sfide normative. In Francia, l’azienda ha ammesso di aver utilizzato metodi di trattamento delle acque minerali non consentiti e ha pagato due milioni di euro per evitare un procedimento penale.
La separazione del settore delle acque consentirà a Nestlé di “liberare capitali per investimenti futuri e di concentrarsi nuovamente su categorie a più alta crescita”, scrive la pubblicazione di settore Food Navigator.
Gli investitori, tuttavia, hanno finora reagito con cautela. Le azioni Nestlé hanno chiuso la giornata nella posizione di coda dello Swiss Market Index, dopo aver ceduto gran parte dei guadagni della settimana precedente. Sebbene gli analisti abbiano accolto positivamente il controllo dei costi dell’azienda e la vendita parziale del suo comparto idrico, secondo Blue News finora le reazioni entusiastiche sono state poche.
L’agricoltura svizzera non trova pace quest’estate. Dopo settimane di siccità che hanno costretto alcuni allevatori ad abbattere capi di bestiame, violenti temporali si sono ora abbattuti su vigneti e coltivazioni in tutto il Paese.
Nei Grigioni, a Zurigo e in Ticino, chicchi di grandine definiti “extra-large” da Blick, alcuni grandi come albicocche, hanno danneggiato i vigneti, compresi quelli protetti dalle apposite reti. Alcuni produttori e produttrici hanno riferito che fino a metà del raccolto di quest’anno è andato perso.
Anche gli allevatori stanno faticando a vendere il bestiame. Gli animali arrivano al mercato sottopeso a causa della siccità, rendendo la potenziale clientela restia all’acquisto. Di conseguenza, un numero maggiore di allevatori e allevatrici sta mandando il bestiame al macello prima del previsto. Secondo Proviande, l’associazione svizzera della carne, la settimana scorsa sono stati macellati 1’353 capi in più rispetto alla stessa settimana dell’anno precedente. Nell’ultimo mese sono stati macellati più di 31’000 capi, circa 3’500 in più rispetto alla più umida estate del 2025, riporta Watson.
Secondo il parlamentare dell’UDC e allevatore Ernst Wandfluh, molti stanno vendendo il bestiame per timore che i prezzi crollino. La conseguente sovrabbondanza di offerta spinge i prezzi ancora più al ribasso, creando un ciclo di vendite dettate dal panico. Il settore agricolo chiede ora al Governo federale di sospendere i dazi sull’importazione di fieno.
Ci sono pochi segnali di un rapido miglioramento sia per il settore del bestiame che per quello vitivinicolo. I modelli di precipitazione in Svizzera stanno cambiando. Invece di periodi di pioggia prolungati, stanno diventando più comuni rovesci brevi ma sempre più intensi.
“Non piove necessariamente più spesso, ma quando accade, le precipitazioni sono sovente molto forti e concentrate in un breve lasso di tempo. Tra un acquazzone e l’altro, ci sono periodi di siccità più lunghi”, ha dichiarato l’esperto meteo Peter Wick a 20 Minuten.
Federviti, l’associazione dei viticoltori che rappresenta il canton Ticino, avverte che le viti danneggiate sono ora più vulnerabili a malattie e parassiti.
Il cambiamento dei modelli di precipitazione sta ridisegnando anche il paesaggio montano della Svizzera, spingendo il Club alpino svizzero (CAS) a mettere in guardia chi ama l’escursionismo: alcuni percorsi sono diventati molto più pericolosi.
Molte svizzere e svizzeri all’estero tornano a casa durante l’estate per dedicarsi a uno dei passatempi preferiti del Paese: le escursioni nelle Alpi per ammirarne gli spettacolari paesaggi.
Se il tempo asciutto può sembrare una benedizione per chi pianifica gite in montagna, sta invece creando nuovi pericoli sui sentieri solitamente ben curati della Svizzera.
Severin Karrer, responsabile della formazione per gli sport di montagna presso il CAS, afferma che il caldo ha sciolto la neve protettiva che copriva molti ghiacciai, esponendo crepacci che prima erano nascosti. Il ghiaccio esposto è anche molto più scivoloso, mentre il ritiro della neve lascia scoperte pareti rocciose più instabili, aumentando il pericolo di caduta massi.
Karrer avverte che anche le persone più esperte non dovrebbero fare affidamento sulla conoscenza pregressa di percorsi familiari, poiché le condizioni sono cambiate drasticamente quest’estate.
Tradotto dall’inglese e verificato da Marija Milanovic
I più letti
Quinta Svizzera
I più discussi
In conformità con gli standard di JTI
Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative