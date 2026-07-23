Oggi in Svizzera

La procura chiede l’ergastolo per l’ex politico argoviese accusato di aver drogato e aggredito sessualmente tre donne, tra cui una minorenne e la sua ex moglie.

Sono emerse nuove accuse nel caso dell’ex politico argoviese. Una terza donna si è fatta avanti: anche l’ex moglie dell’uomo sarebbe stata drogata, violentata e filmata per molti anni , in un caso che richiama quello di Gisèle Pelicot in Francia.

Come riportato nella rassegna stampa di ieri, l’ex politico dell’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice) è stato incriminato per aver presumibilmente aggredito sessualmente la sua compagna e la figlia della donna, abusando della ragazza da quando aveva 14 anni. Lunedì madre e figlia hanno testimoniato e la giovane ha dichiarato di non essersi resa all’epoca conto che le fosse stata ripetutamente somministrata la cosiddetta “droga degli stupri”. In seguito, ha dichiarato al Tages-Anzeiger: “Solo ora mi rendo conto che avrei potuto morire più volte”.

Ora, nuovi documenti giudiziari ottenuti dalla Radiotelevisione svizzera di lingua tedesca SRF sostengono che anche l’ex moglie dell’uomo sarebbe stata una vittima. L’atto d’accusa incolpa l’ex deputato di averla drogata con GHB o GBL prima di aggredirla oltre 140 volte tra il 2008 e il 2021. È inoltre accusato di aver ordinato ripetutamente online – presumibilmente dalla Cambogia – grandi quantità di sedativi e sonniferi. Le indagini hanno successivamente portato al sequestro di centinaia di ore di filmati che mostrerebbero le aggressioni.

Le accuse hanno attirato ulteriore attenzione perché, nell’agosto del 2023, l’ex politico aveva sostenuto una mozione che chiedeva pene più severe per i pedofili. Come riportato dal Tages-Anzeiger, l’uomo aveva criticato il Canton Argovia per non aver applicato con coerenza i divieti di assunzione di persone condannate per pedofilia.

Il 57enne si trova in detenzione preventiva dal 2023 e deve rispondere di accuse che includono tentato omicidio plurimo, violenza sessuale aggravata, coazione sessuale aggravata, atti osceni e atti sessuali con fanciulli. La procura chiede la condanna all’ergastolo, mentre l’imputato nega la maggior parte delle accuse.