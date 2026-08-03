Oggi in Svizzera

Otto anni fa, dopo un’altra estate eccezionalmente calda, le elezioni federali portarono a una progressione storica per i Verdi e i Verdi liberali. Anche in vista della prossima tornata elettorale, i Verdi cercheranno di mantenere il “loro tema politico per eccellenza” al centro del dibattito, osserva il politologo Michael Hermann.

“Gli altri partiti sanno che più si parla di cambiamento climatico, più ne beneficiano i partiti ecologisti”, spiega Hermann alla SRF. L’Unione democratica di centro, ad esempio, pur avendo una base elettorale rurale fortemente colpita dall’ondata di caldo, preferisce concentrarsi su temi che ritiene più favorevoli sul piano elettorale.

Secondo il politologo, l’estate torrida del 2026 avrà probabilmente un impatto sulle elezioni federali del prossimo anno. Tuttavia, il contesto è diverso rispetto al 2019: i due partiti ecologisti si trovano oggi in una posizione difensiva. “Ci sono molti altri temi che al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica. E il cambiamento climatico non è più una novità come lo era nel 2019, quando lo si osservava da una prospettiva completamente nuova”, afferma Hermann.

Ma il binomio tra caldo estremo e politica non fa notizia soltanto in relazione alle elezioni del 2027. Come rivelato inizialmente dalla NZZ am Sonntag, il ministro dell’ambiente Albert Rösti (UDC) ha infatti stralciato dalla pianificazione finanziaria i fondi destinati all’adattamento climatico delle foreste svizzere. Una decisione che contrasta con le ripetute richieste di finanziamenti supplementari avanzate negli ultimi anni sia dal Consiglio nazionale sia dal Consiglio degli Stati.

La questione è tuttavia ancora aperta: il Parlamento tornerà a occuparsene durante il dibattito sul bilancio previsto per dicembre.