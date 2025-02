Silvicoltori sempre più vittime di insulti

Il rumore della motosega si sente da lontano e disturba chi è alla ricerca di relax e chi vuole proteggere tutti gli alberi del bosco. SRF

Sembra paradossale, ma gli amanti degli alberi sono sempre più aggressivi nei confronti di forestali e silvicoltori. Il problema è diffuso in tutta la Svizzera. E ogni tanto non ci si limita agli insulti.

3 minuti

“La foresta sarebbe un bel posto se non fosse per la gente”, afferma Christian Becker. Non lo dice con amarezza, ma ridendo. La frase sembra assurda anche per lui. Un silvicoltore che si impegna per la foresta si lamenta delle persone che amano il bosco e lo usano come area di svago?

Becker e alcuni altri colleghi stanno abbattendo un acero nei pressi di Grelligen, nel cantone di Basilea Campagna. Appoggia gli attrezzi e spiega: “Stiamo effettuando una selezione positiva. Ci prendiamo cura degli alberi che vogliamo promuovere e tenere per i prossimi 50 o 60 anni”. Poiché c’è bisogno di spazio, i silvicoltori stanno ora abbattendo l’acero.

“Lasciateci vivere”

Durante questi abbattimenti, Becker è sempre più spesso avvicinato da persone che pensano stia facendo del male alla foresta. Ogni tanto sente commenti come: “State tagliando tutta la foresta?”. Capita che questi scambi portino a conversazioni “abbastanza frustranti”, dice il forestale. Ad esempio, si arriva agli insulti – ed è spesso il caso.

Ha trovato sugli alberi marcati per l’abbattimento la scritta “lasciateci vivere!”. E in un’occasione gli pneumatici dei veicoli dei forestali sono stati bucati.

Quando i silvicoltori abbattono un albero, è spesso per il bene della foresta. Tuttavia, molti escursionisti e amanti della natura non lo sanno e intervengono quando vedono i forestali tagliare un albero. SRF

La guardia forestale Andreas Zuber parla anche di aggressività fisica. “Oltre agli insulti, c’è anche gente che ci corre incontro con gesti minacciosi. Ci hanno anche lanciato addosso dei rami”.

Conseguenze della pandemia?

Il fenomeno non si limita a Basilea Campagna, secondo l’Associazione dei forestali svizzeri. Succede in molti cantoni, in particolare vicino ai centri urbani.

L’associazione dice che l’aumento degli insulti è iniziato durante la pandemia di Covid-19, quando molte persone che prima passeggiavano raramente nel bosco l’hanno scoperto come zona di svago.

Sembra che alcuni di questi nuovi amanti della foresta non sappiano che l’abbattimento di alberi spesso non è effettuato al solo scopo di raccogliere legname, ma anche per la manutenzione del bosco.

Escursionisti irritati

L’Ufficio forestale di Basilea Campagna è cosciente del problema. Il responsabile Ueli Meier ha una raccomandazione, indirizzata piuttosto alle e ai proprietari delle foreste che ai forestali: l’educazione. “Sono loro che commissionano i lavori. Se si facessero avanti spiegando perché gli alberi vengono abbattuti potrebbero proteggere un po’ meglio il personale”.

Torniamo dal silvicoltore Christian Backer. Sta riflettendo sul motivo per cui lui e i colleghi sono sempre più bersaglio di insulti. “Penso che ci siano persone che vanno nel bosco covando rabbia. Vedono gli alberi abbattuti, si irritano, e quando vedono i forestali buttano loro addosso la frustrazione di tutta la loro vita”.

Becher vorrebbe anche che il pubblico venisse meglio informato, in modo che coloro che hanno cominciato solo di recente ad apprezzare il bosco capiscano che alcuni alberi sono abbattuti per assicurare la sopravvivenza di altri.

Contenuto esterno

Traduzione: Zeno Zoccatelli