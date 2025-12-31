Oggi in Svizzera

Dal 1° gennaio Moutier passerà dal Canton Berna al Canton Giura: l’evento sarà celebrato con una fiaccolata, un banchetto e uno spettacolo di luci e suoni. Secondo gli organizzatori e le organizzatrici della festa, sono attese diverse migliaia di persone per questa “notte da consegnare ai libri di storia”.

La popolazione votante di Moutier aveva deciso il cambiamento nel marzo del 2021 con il 54,9% dei voti favorevoli. Le cittadine e i cittadini che avevano auspicato il passaggio saranno verosimilmente anche coloro che festeggeranno con più entusiasmo questa notte.

Nonostante la decisione democratica, le divisioni tra la popolazione restano profonde. Che una minoranza continui a non sostenere il progetto è chiaro anche agli occhi del sindaco Marcel Winistoerfer: “Sono sempre meno, ma ci sono ancora il 40% di persone da convincere”, ha dichiarato al quotidiano Le Temps. Ciò richiede tempo, pazienza e tatto.