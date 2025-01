Real Madrid: oltre 1 miliardo di ricavi in una stagione, è record

Keystone-SDA

Il Real Madrid è il re Mida del calcio: è la prima squadra a produrre un miliardo di euro di entrate in una singola stagione.

3 minuti

(Keystone-ATS) È quanto emerge dalla classifica Deloitte Football Money League 2025, una classifica stilata dalla società di consulenza Deloitte. Insieme i Top 20 club per fatturato a livello globale hanno registrato ricavi per una cifra record di 11,2 miliardi di euro, in crescita del +6% rispetto alla stagione precedente.

Sul podio seguono Manchester City (838 milioni di euro), Paris Saint-Germain (806 milioni), Manchester United (771 milioni) e Bayern Monaco (765 milioni). Per chi si interessa dei club italiani: il Milan è 13esimo posto con 398 milioni e Inter con 391 milioni al 14esimo; la Juventus è il club che ha registrato il calo più significativo in classifica (356 milioni di euro), passando dall’11esimo al 16esimo posto, la posizione più bassa del club nella storia della Money League, soprattutto a causa dell’assenza dal calcio europeo nel 2023/24.

I club fanno più soldi con il merchandising che con le partite: con 4,9 miliardi di euro la parte commerciale è rimasta la principale fonte di entrate per i club della Football Money League per il secondo anno consecutivo, rappresentando il 44% dei ricavi totali. L’aumento del 10% rispetto all’anno precedente è stato in gran parte determinato da un aumento degli eventi dal vivo di natura non calcistica, da un miglioramento delle vendite al dettaglio e da un aumento degli introiti da sponsorizzazione.

Non si registra invece un incremento degli introiti televisivi (4,3 miliardi di euro) in quanto tutti i principali campionati hanno mantenuto gli stessi cicli di broadcast della stagione precedente. I cinque grandi campionati (Italia, Spagna, Inghilterra, Francia, Germania) vivono un periodo caratterizzato da ricavi radiotelevisivi relativamente stabili grazie a contratti nazionali di diritti TV a lungo termine, che dureranno almeno fino al 2027.

Per il terzo anno consecutivo, la Deloitte Football Money League inoltre ha analizzato i 15 club femminili che generano più fatturato: hanno registrato complessivamente ricavi per oltre 100 milioni di euro (116,6 milioni +35%). Per il terzo anno consecutivo, l’FC Barcelona Femení rimane al primo posto tra i club analizzati, avendo generato 17,9 milioni di entrate (+26%), l’Arsenal Women è al secondo posto con 17,9 milioni; seguono il Chelsea Women (13,4 milioni) il Manchester United Women (10,7 milioni) oltre al Real Madrid Femenino (10,5 milioni).