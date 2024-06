Regista e attore Andrea Novicov morto a Ginevra

(Keystone-ATS) Il regista e attore Andrea Novicov è morto di cancro martedì a Ginevra all’età di 66 anni.

Residente nel cantone dalla fine degli anni ’90, aveva in particolare diretto il Théâtre Populaire Romand a La Chaux-de-Fonds (NE) e il Théâtre de l’Orangerie di Ginevra. Aveva iniziato la sua carriera in Ticino.

Il Municipio della città di Ginevra gli rende omaggio in un comunicato odierno in seguito all’annuncio della sua morte da parte di diversi media. Nato in Canada, Andrea Novicov ha seguito i genitori in Argentina, in Italia e infine in Ticino, dove ha iniziato la sua carriera artistica alla Scuola del Teatro Dimitri di Verscio, viene ricordato.

Dopo aver proseguito la sua formazione a Lisbona e a Milano, è poi giunto nella Svizzera romanda. A partire dal 1994 ha iniziato a mettere in scena spettacoli da lui ideati e fondato la Compagnia Angledange. Il suo lavoro con questa compagnia teatrale è caratterizzato da un grande eclettismo: testi classici e contemporanei e ricerca estetica che gioca con diverse forme di espressione artistica (poesia, pittura, musica, video).

Parallelamente, Novicov ha insegnato arti drammatiche in particolare a Milano e presso La Manufacture, Alta scuola delle arti sceniche di Losanna. Ha diretto il Théâtre Populaire Romand dal 2008 al 2013, poi il Théâtre de l’Orangerie di Ginevra dal 2018 al 2023, con un programma incentrato sulle sfide ambientali e sociali.