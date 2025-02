Rubio: Usa deve avere rapporti con Mosca, che piaccia o no

Keystone-SDA

"Gli Stati Uniti devono avere relazioni con la Russia indipendentemente dal fatto che piacciano o no le azioni di Mosca": lo afferma il segretario di Stato americano Marco Rubio in un'intervista con la giornalista Catherine Herridge, pubblicata su X e ripresa da Tass.

(Keystone-ATS) “Alla fine dobbiamo essere in grado di parlare con una nazione che ha, in alcuni casi, la più grande riserva di armi nucleari tattiche al mondo e la seconda più grande, se non la più grande, riserva di armi nucleari strategiche al mondo”, ha aggiunto Rubio. “Alla fine, che ci piaccia o no, la Russia è una potenza, una potenza globale”.

L’incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e quello degli Stati Uniti Donald Trump “deve essere sostanziale e dipenderà dai progressi dell’accordo ucraino”, ha poi detto Rubio.

“Non conosco i tempi, ma un incontro tra il presidente Putin e il presidente Trump deve essere un incontro su qualcosa. Dobbiamo sapere di cosa parlerà quell’incontro, cosa si otterrà. In genere non teniamo questi incontri finché non c’è un risultato o un progresso”.