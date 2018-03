Diritto d'autore

L'Istituto Paul Scherrer compie vent'anni 25 agosto 2008 - 13:49 L'Istituto Paul Scherrer ha raggiunto il traguardo dei vent'anni di esistenza: lunedì a Villigen (cantone di Argovia), il presidente della Confederazione Pascal Couchepin e oltre 200 invitati hanno partecipato ai festeggiamenti. Il maggiore centro pubblico di ricerca della Svizzera è nato nel 1988, in seguito alla fusione tra l'Istituto svizzero di fisica nucleare e l'Istituto federale di ricerca sui reattori. L'istituto effettua ricerche scientifiche nel campo delle energie alternative, dei materiali e dell'oncologia. Attualmente, il suo più grande progetto è il cosiddetto «XFEL», un laser a elettroni liberi che – secondo i piani dei suoi ideatori – permetterà di studiare le molecole durante le reazioni chimiche. L'Istituto Paul Scherrer impiega 1'300 persone e dispone di un budget annuo di 260 milioni di franchi.