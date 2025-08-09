La settimana in Svizzera

L’economia elvetica orientata all’export è in modalità di crisi da quando sono entrati in vigore i nuovi dazi statunitensi. Teme una riduzione dei posti di lavoro in Svizzera.

Secondo le valutazioni di SRF News, i settori più colpiti saranno l’orologeria, l’industria tecnologica e la produzione di strumenti di precisione. Secondo il ministro dell’economia Guy Parmelin, i dazi colpiscono circa il 60% di tutte le esportazioni svizzere verso gli USA. L’unica nota positiva è che le merci spedite prima del 7 agosto e che entreranno negli USA entro il 5 ottobre dovrebbero essere esentate dai dazi, secondo quanto comunicato. I prodotti farmaceutici, per il momento, non sono soggetti a dazi.

Le associazioni economiche temono una riduzione dei posti di lavoro e chiedono sostegno al Governo. Si parla anche della possibilità di ricorrere al lavoro ridotto. Il Consiglio federale è favorevole a prolungare l’indennità per lavoro ridotto fino a 24 mesi, ha dichiarato giovedì Karin Keller-Sutter.

Alcune aziende cercano di reagire costituendo scorte negli USA e ristrutturando le proprie catene di approvvigionamento. Si tratta però di processi che non si realizzano dall’oggi al domani.

Economiesuisse, la principale federazione dell’economia svizzera, ritiene che i dazi non siano né giustificati né comprensibili” e avverte di gravi svantaggi competitivi. L’associazione industriale Swissmem parla di uno “scenario da incubo” per le piccole e medie imprese esportatrici. I dazi generano incertezza nella pianificazione, ostacolano gli investimenti e indeboliscono la capacità innovativa.