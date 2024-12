SEM sospende decisioni su richiedenti l’asilo siriani

Keystone-SDA

Le procedure e le decisioni in materia di asilo per i richiedenti asilo provenienti dalla Siria sono sospese con effetto immediato fino a quando la situazione non sarà rivalutata. Lo ha annunciato la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) oggi su X.

1 minuto

(Keystone-ATS) La SEM non è attualmente in grado di valutare con fondatezza se vi siano motivi di asilo e se sia ragionevole eseguire un ordine di allontanamento.

In Siria, domenica i ribelli hanno conquistato la capitale Damasco dopo oltre 13 anni di guerra civile. Il presidente Bashar al-Assad è fuggito in Russia. Non è chiaro come cambieranno gli equilibri di potere nel Paese.