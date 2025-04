SH: Thomas Minder non corre alla suppletiva per CSt

Keystone-SDA

L'ex "senatore" di Sciaffusa Thomas Minder (senza partito) non correrà all'elezione suppletiva del 29 giugno per un seggio al Consiglio degli Stati. Il confronto sarà quindi fra il socialista Simon Stocker, la cui elezione è stata invalidata, e un candidato del PLR.

2 minuti

(Keystone-ATS) La rinuncia di Thomas Minder (il promotore dell’iniziativa “contro le retribuzioni abusive” che non era affiliato a un partito, ma ha passato tre legislature a Berna nel gruppo UDC, ndr) risulta da un volantino che porta la sua firma distribuito in questi giorni nelle cassette delle lettere di Sciaffusa.

Il diretto interessato oggi non ha potuto essere raggiunto da Keystone-ATS per una conferma. Non è in ogni caso la prima volta che Minder si rivolge agli elettori con un volantino: per sottolineare la sua indipendenza da partiti e media, il 64enne patron della ditta di dentifrici “Trybol” ha annunciato in passato le sue candidature alla Camera dei Cantoni con una lettera a tutti i cittadini accompagnata da un cioccolatino.

Sull’ultimo volantino, Minder regola anche i conti con i media, la cancelleria di Stato, il governo, il tribunale e anche con Simon Stocker, il candidato del PS che alle elezioni del 2023 lo ha battuto a sorpresa, ma la cui nomina è stata annullata alla fine di marzo in seguito a un ricorso al Tribunale federale. Motivo: il 19 novembre 2023, al momento del ballottaggio per la poltrona nel consiglio degli Stati, Stocker era ancora domiciliato a Zurigo.

Simon Stocker si ripresenta all’elezione suppletiva del prossimo 29 giugno con il sostegno di PS e Verdi. Il suo sfidante sarà il gran consigliere Severin Brüngger (PLR), che si avvale dell’appoggio dello schieramento borghese formato da PLR e UDC. Il secondo consigliere agli Stati del canton Sciaffusa è Hannes Germann, dell’UDC.

Da notare che l’autore del ricorso contro l’elezione del “senatore” socialista – che in prima battuta era stato respinto dal Tribunale cantonale – è un anonimo sostenitore di Thomas Minder che secondo notizie di stampa non confermate sarebbe stato supportato finanziariamente dallo stesso ex “senatore”.