Sika: crescita del fatturato nel primo trimestre

1 minuto

(Keystone-ATS) L’azienda attiva nei prodotti chimici per l’edilizia Sika ha registrato un aumento delle vendite nei primi tre mesi dell’anno, cui ha contribuito in particolare l’acquisizione dello specialista dell’impermeabilizzazione MBCC, ex filiale del gigante tedesco BASF.

Il gruppo con sede a Zugo ha confermato i suoi obiettivi annuali.

Nel periodo in rassegna il fatturato si è attestato a 2,65 miliardi di franchi, in progressione del 13,8% su base annua, ha comunicato oggi Sika. Escludendo gli effetti di cambio, la crescita delle vendite è stata del 20,1% e le acquisizioni hanno contribuito per il 19,9% al fatturato totale.

L’impresa ha registrato una progressione del giro d’affari del 16,6% nelle Americhe, del 16,8% nella regione Europa, Medio Oriente e Africa e del 3,7% in Asia-Pacifico.

Le vendite sono state quasi in linea con le previsioni degli analisti consultati dall’agenzia finanziaria AWP.

Per l’esercizio in corso, Sika prevede un aumento del fatturato in valuta locale compreso tra il 6% e il 9%, nonché un aumento “più che proporzionale” del risultato operativo lordo (Ebitda).

Entro il 2028, la direzione prevede un margine Ebitda tra il 20% e il 23%, rispetto al 18,2% dello scorso anno.