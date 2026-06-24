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SMI vola a un nuovo massimo storico

Keystone-SDA

L'SMI, l'indice principale della borsa svizzera, ha registrato oggi un nuovo massimo storico. Con 14'067,92 punti, l'indice ha superato il precedente record di 14'063,53 punti stabilito a febbraio, prima dello scoppio del conflitto in Iran.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Alle 14.00 si attesta a 14’065,01 punti, in rialzo dell’1,11% rispetto a ieri.

In questo modo lo SMI ha interamente recuperato le perdite causate dalle incertezze legate alla guerra in Iran e allo shock del prezzo del petrolio dovuto alla chiusura dello Stretto di Hormuz, resistendo inoltre con successo alle recenti vendite che hanno colpito il surriscaldato settore tecnologico.

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