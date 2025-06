Il dominio del solare cinese “spingerà i Paesi ad adottare tecnologie pulite”

La Cina è diventata un gigante dell'energia solare e ora domina in ogni fase della catena di fornitura globale. Una veduta aerea della centrale elettrica Datong Panda a Datong, nella provincia cinese dello Shanxi. Keystone-SDA

Le aziende europee sono in difficoltà di fronte alla forte concorrenza della gigantesca industria solare cinese. L'esperto svizzero di energia solare Christophe Ballif analizza le sfide - e le opportunità - della supremazia cinese nel settore solare e spiega perché il comparto di nicchia svizzero ha ancora un futuro brillante.

Christophe BallifCollegamento esterno ha dedicato la sua carriera negli ultimi 30 anni alla ricerca e all’innovazione nel campo della tecnologia solare. Dirige il laboratorio fotovoltaico del Politecnico federale di Losanna (EPFL) e quello del Centro svizzero di elettronica e microtecnica (CSEM), entrambi con sede a Neuchâtel.

SWI swissinfo.ch: Il produttore svizzero di pannelli solari Meyer Burger è uno dei pochi produttori europei di pannelli solari rimasti dopo che il mercato è stato saturato dalle importazioni cinesi più economiche. Ma il mese scorso ha annunciato che il suo futuro appare incerto dopo cheil suo principale cliente si è ritiratoCollegamento esterno. Qual è la sua opinione sulla crisi di Meyer Burger? L’azienda ha ancora un futuro?

Christophe Ballif è direttore del Laboratorio di Fotovoltaica del Politecnico Federale di Losanna (EPFL) e del Laboratorio di Fotovoltaica (PV) del Centro Svizzero di Elettronica e Microtecnica (CSEM). EPFL

Christophe Ballif: È chiaro che dovranno procurarsi rapidamente dei clienti. Altrimenti sarà estremamente difficile per loro continuare nella forma attuale.

Ma spero davvero che trovino una soluzione. Meyer Burger è una delle poche aziende occidentali che offre una sua tecnologia di celle solari con prestazioni eccellenti. Dispone ancora di una proprietà intellettuale di grande valore. Ha in cantiere nuove tecnologie, che il gruppo ha sviluppato con partner svizzeri come il CSEM.

Il fotovoltaico sarà probabilmente la principale fonte di elettricità del secolo e un’importante fonte di energia, utilizzata massicciamente in futuro per produrre idrogeno per l’acciaio, ammoniaca e fertilizzanti, ad esempio. Quindi, è necessario mantenere qualche tecnologia nelle mani dell’Occidente.

Ma dobbiamo accettare che la situazione è molto impegnativa. In un mercato come l’Europa, dove non esistono le barriere commerciali contro i prodotti asiatici (o sono molto ridotte), dove non ci sono quote per i prodotti europei e dove vengono messi in atto solo piccoli aiuti statali sparsi – contrariamente a quanto ci si aspettava dopo gli annunci della legge europea sull’industria a zero emissioni – non si può combattere contro ciò che è accaduto in Cina negli ultimi due o tre anni.

Cosa vuole dire?

Negli ultimi tre anni la Cina ha investito circa 100 miliardi di dollari (88,5 miliardi di franchi svizzeri) nella catena di fornitura dei moduli solari solo per quanto riguarda le attrezzature di produzione e i relativi edifici. Questo ha portato a un’enorme eccedenza di capacità produttiva: ci sono troppe linee di produzione. In un anno, il prezzo di un modulo fotovoltaico è stato diviso per tre.

L’industria cinese è molto abile nel ridurre i costi e nell’adottare tutti gli elementi più recenti nelle proprie linee di produzione, poiché è sotto pressione per competere con le altre aziende cinesi. I loro prodotti mainstream possono evolvere più rapidamente, ad esempio realizzando celle solari più grandi con un’efficienza leggermente superiore modificando rapidamente le loro attrezzature di produzione. È molto difficile competere ad armi pari.

Il responsabile uscente di Meyer Burger, Gunter Erfurt, ha accusato i politici europei di avere “troppa paura della Cina” e di “non essere pronti a proteggere l’industria solare europea dalla concorrenza sleale”. È d’accordo?

Ha ragione. Il solare è un’industria strategica. Lo stesso vale per le batterie o le auto elettriche. Sono tutti asset necessari per la transizione energetica.

Ci si rende conto che la Cina, grazie agli enormi investimenti, alle dimensioni dell’industria solare e al livello di automazione, produrrà prodotti a basso costo. Ma per ragioni di resilienza, è necessario mantenere almeno una parte della produzione in Europa.

Non si può dipendere al 100% dalla Cina, soprattutto considerando i rischi di conflitti geopolitici. Almeno i Paesi europei si sono resi conto di questo problema e la legge sull’industria a zero emissioni recentemente approvata dall’UE consente a uno Stato di sostenere alcuni settori industriali.

Ma c’è un lato positivo nel dominio del solare cinese, non è vero?

L’aspetto positivo è che le aziende cinesi possono ora produrre beni energetici a costi molto bassi. Poiché devono sopravvivere, diventano molto brave molto rapidamente, imparando a ridurre gli input di materiale ed energia, aumentando al contempo le prestazioni.

La Cina può ora fornire al mondo tutti gli asset necessari per la transizione energetica in un arco di tempo ragionevole (25-30 anni). Ha una capacità sufficiente per fornire batterie per l’equivalente di 100 milioni di automobili all’anno e batterie utili per gestire la rete. Potrebbero produrre 1’500 gigawatt (GW) di pannelli solari all’anno. Queste capacità sono da 2,5 a 3 volte superiori alla domanda globale attuale. Per sostenere la sua industria, la Cina sta investendo in modo massiccio nell’energia solare ed eolica e nelle auto elettriche.

E naturalmente la Cina ha bisogno di esportare perché ha creato queste gigantesche industrie. Esse spingeranno molti Paesi ad adottare tecnologie pulite. In un certo senso, questa è una buona notizia per il pianeta e si può fare affidamento sul fatto che i cinesi faranno la transizione energetica molto più degli Stati Uniti o di altre parti del mondo.

Lei ha affermato che l’industria solare svizzera beneficia di una struttura industriale interessante, con aziende svizzere che “fanno le cose in modo diverso e migliore”. Cosa intende esattamente?

Non è una grossa industria. Ci sono molte aziende che offrono prodotti che definirei di nicchia o speciali. Non esistono due aziende uguali. Si tratta sempre di un mix di innovazione, proprietà intellettuale speciale e opportunità di mercato di nicchia.

L’elenco di Christophe Ballif delle eccellenze del solare svizzero INDEOtec offre strumenti di lavorazione delle celle solari per i laboratori; Stäubli produce connettori di alta qualità per moduli e sistemi fotovoltaici; 3S Swiss Solar Solutions produce moduli fotovoltaici per edifici; Freesuns è specializzata in tegole solari per tetti; Solaxess offre pellicole speciali che possono modificare l’aspetto dei moduli fotovoltaici; Climacy combina l’isolamento dei tetti con celle solari integrate; Solarwall è specializzata in facciate fotovoltaiche; Insolight e Voltiris offrono soluzioni agrovoltaiche per il settore agricolo; Studer Innotec fornisce elettronica di potenza; Homsphere offre sistemi energetici ottimizzati per edifici e quartieri; LightSeeds produce prodotti fotovoltaici leggeri a partire da materiali riciclabili.

Il settore solare svizzero è sufficientemente sostenuto dal Governo e dalle autorità svizzere?

L’installazione d’impianti fotovoltaici in Svizzera ha registrato una forte crescita negli ultimi anni. Idealmente, il numero di nuovi impianti installati sul territorio elvetico dovrebbe aggirarsi intorno ai 2GW all’anno. Ma non è chiaro se questo andamento continuerà a causa della probabile forte erosione del prezzo minimo di ritorno dell’elettricità solare.

Per quanto riguarda la tecnologia e la produzione, è evidente che la Confederazione non ha una politica industriale a sostegno delle imprese del solare o delle tecnologie pulite. C’era un discreto livello di sostegno all’innovazione, ma sta iniziando a scomparire, soprattutto a causa del piano di risparmio Gaillard.

E questo è un vero disastro. Il Consiglio federale ha proposto di tagliare circa la metà di tutti i progetti pilota e dimostrativi che cofinanziava. Si tratta di 23 milioni di franchi all’anno. Vogliono ridurli a zero, il che è inaccettabile per tutti noi.

Stanno anche tagliando i pochi finanziamenti che l’Ufficio federale dell’energia aveva per i progetti di ricerca avanzata nel campo dell’energia. È probabile che venga tagliato anche il programma dell’Agenzia svizzera per l’innovazione (Innosuisse), che sostiene il trasferimento di tecnologia dal mondo accademico all’industria. Molte aziende, associazioni e ingegneri sono sconvolti, non solo nel campo dell’energia solare.

È molto triste che il Governo elvetico non sembri rendersi conto che sta facendo molte cose che vanno contro gli interessi della transizione energetica, dello sviluppo tecnologico, della potenziale diffusione sul mercato e dell’economia delle tecnologie pulite. Questo va detto molto chiaramente. È una situazione molto negativa.

Articolo a cura di Balz Rigendinger/ts

Tradotto con l’aiuto di Deepl/mrj

