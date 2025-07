Stadler Rail fornirà 132 convogli alla Stadtbahn di Colonia

Keystone-SDA

Importante commessa per Stadler Rail: il costruttore ferroviario turgoviese fornirà 132 convogli per la Stadtbahn di Colonia, il sistema di trasporto urbano comprendente tram che viaggiano in parte nel sottosuolo come metropolitane.

5 minuti

(Keystone-ATS) L’ordine vale circa 700 milioni di euro (circa 650 milioni di franchi). La consegna dei primi tram è prevista per il 2029.

I nuovi tram sono stati progettati su misura per la rete della città tedesca, spiega l’azienda in un comunicato odierno. Il contratto di fornitura comprende anche 34 moduli intermedi, ciascuno lungo dieci metri, che consentiranno di estendere la lunghezza dei tram a circa 70 metri. In questa configurazione il materiale rotabile offrirà spazio a 470 passeggeri, superando così in modo significativo la capacità attuali e consentendo quindi un utilizzo più efficiente dell’infrastruttura.

“L’approvazione di questo importante progetto da parte del consiglio comunale ci dà sicurezza nella pianificazione”, afferma – citata nella nota – Stefanie Haaks, presidente della direzione di Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB), la locale azienda dei trasporti. “Alla luce della difficile situazione di bilancio, siamo molto grati per il sostegno finanziario, che rappresenta un segnale positivo per l’attuazione della transizione della mobilità e per un sistema di trasporto pubblico forte. Sia i nostri passeggeri che i conducenti potranno contare su treni moderni e su un elevato livello di comfort”.

Stando al costruttore i veicoli sono in effetti all’avanguardia. La cabina di guida offre una visibilità a 360 gradi, un sistema di assistenza avverte in caso di pericolo collisione e un sistema video per gli specchietti retrovisori elimina gli angoli ciechi. Un sistema integrato di conteggio dei passeggeri con software di analisi supporta la pianificazione operativa. Le ruote ibride con cerchi in alluminio riducono il peso e la rumorosità di marcia.

Sempre secondo la descrizione di Stadler Rail, la tecnologia di climatizzazione a risparmio energetico garantisce un ambiente interno piacevole con un’elevata efficienza energetica. Grandi monitor da 29 pollici forniscono informazioni aggiornate ai passeggeri, mentre l’illuminazione a LED garantisce un’illuminazione uniforme e a risparmio energetico. “Corridoi più ampi e un vano passeggeri continuo creano una sensazione di spazio generoso e consentono una distribuzione più uniforme dei viaggiatori, favorendo una salita e una discesa più rapide e riducendo i tempi di attesa alle fermate”, si rallegrano i progettisti.

“Con i nuovi veicoli per metropolitana leggera a pianale alto insieme a KVB stiamo dando un forte esempio di mobilità del futuro: confortevole, efficiente dal punto di vista energetico e pronta per le sfide di domani”, argomenta Jure Mikolčić, Ceo dell’impresa in Germania, a sua volta citato nella nota. “I veicoli sono fatti su misura per Colonia e combinano una tecnologia all’avanguardia con un design flessibile e modulare”.

KVB si affida a Stadler anche per quanto riguarda la sostenibilità e l’affidabilità operativa a lungo termine: i nuovi veicoli sono infatti progettati per una durata di vita di oltre 30 anni. Nell’ambito di una collaborazione a lungo termine, Stadler assicura la fornitura di ricambi e fornisce assistenza e supporto, dalla manutenzione preventiva alla consulenza tecnica. Ciò dovrebbe garantire che i veicoli rimangano affidabili, sicuri ed efficienti nel lungo periodo.

Le novità odierne sono state bene accolte in borsa: a Zurigo l’azione Stadler Rail guadagnava in mattinata oltre il 2% a circa 22 franchi. Il titolo si allontana così dal minimo dell’anno di 17,15 franchi registrato in aprile. Dall’inizio di gennaio il corso ha guadagnato il 12%, ma la performance rimane ancora negativa se si considera l’andamento su dodici mesi (-15%) o sull’arco di cinque anni (-39%).

Stadler Rail fa risalire le sue origini allo studio di ingegneria fondato da Ernst Stadler nel 1942 a Zurigo. La società ha oggi sede a Bussnang (TG) e fabbrica una vasta gamma di materiale rotabile che va dai treni ad alta velocità ai convogli regionali, passando dai tram e dai vettori per le metropolitane. Conta 15’200 dipendenti, di cui 5600 in Svizzera. L’anno scorso ha realizzato un fatturato di 3,3 miliardi di franchi e un utile netto di 55 milioni. L’impresa è sbarcata in borsa nel 2019.