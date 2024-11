Sublocazione: trend SSR, sì a modifica

Keystone-SDA

Il popolo svizzero si esprime oggi, tra l'altro, su due modifiche del Codice dello obbligazioni, di cui una riguarda la sublocazione. In base alla prima tendenza dell'istituto demoscopico gfs.bern per conto della SSR, la riforma dovrebbe passare.

(Keystone-ATS) La tendenza all’approvazione giunge un po’ a sorpresa: mentre a ottobre sia il sondaggio della SSR che quello di Tamedia/20 Minuten davano il “sì” per vincente, e nel primo caso anche abbastanza chiaramente (59%-33%), in base ai sondaggi di una decina di giorni fa le previsioni erano divise e ristrette. Il “sì” era ancora in vantaggio, ma solo per 50% a 47% secondo la SSR, mentre sarebbe stato respinto dal 51% contro il 46% stando a Tamedia, che in precedenza lo dava ancora vincente per 47% a 42%.

La modifica, contro cui era stato lanciato un referendum, prevede un inasprimento delle norme come una richiesta scritta di chi vuole subaffittare al locatore e il consenso scritto di quest’ultimo. Questi può pure rifiutare una sublocazione, in particolare se ha una durata di oltre due anni.