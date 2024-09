Tasso ipotecario di riferimento resta invariato, rimane all’1,75%

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Nulla cambia al momento per gli inquilini: il tasso ipotecario di riferimento rimane invariato. Nel terzo esame annuale l’indicatore che serve a determinare le pigioni degli appartamenti in affitto in tutta la Svizzera rimane all’1,75%.

È quanto emerge dalla indicazioni odierne dell’Ufficio federale delle abitazioni (UFAB).

L’anno scorso erano stati registrati due incrementi, il primo (all’1,50%) in giugno e il secondo (all’1,75%) in dicembre. Questo aveva portato una parte dei locatori ad aumentare le pigioni, con progressioni che hanno superato anche il 10% e che si erano andate ad aggiungere ad ulteriori salassi sul fronte dei costi dell’abitazione, a partire dai prezzi del riscaldamento e dell’elettricità.

La decisione odierna è linea con previsioni degli esperti: gli economisti avevano pronosticato lo status quo. Questo perché il quadro generale dei tassi appare ormai orientato a ulteriori tagli del costo del denaro da parte della Banca nazionale svizzera (BNS), sulla scia di un inflazione che è scesa nettamente sotto il 2% (1,3% in luglio, il dato di agosto sarà reso noto domani).

Pubblicato a scadenza trimestrale, il tasso d’interesse di riferimento è basato su un tasso d’interesse medio dei crediti ipotecari svizzeri, ponderato secondo il volume dei prestiti. Viene calcolato in quarti di punto percentuali. Questo tasso d’interesse medio, riferito al 30 giugno è sceso dall’1,72% all’1,67% del trimestre precedente. Con l’arrotondamento commerciale, il tasso d’interesse di riferimento, determinante sotto il profilo del diritto della locazione, si conferma così all’1,75%. Rimarrà a questo livello finché il tasso d’interesse medio non scenderà sotto l’1,63% o non supererà l’1,87%.

Dal settembre 2008 in tutta la Svizzera il tasso ipotecario di riferimento è stato unificato e ha sostituito quello precedentemente determinante nei singoli cantoni per le ipoteche a tasso variabile. Il tasso è partito con il livello massimo del 3,5% ed era sceso a un minimo di 1,25% nel marzo 2020. Lo scorso anno vi sono poi stati, come detto, due rialzi: si è trattato dei primi movimenti in avanti in assoluto dell’indicatore.