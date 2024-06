Taylor Swift annuncia, a dicembre ultima data dell’Eras Tour

(Keystone-ATS) The Eras Tour terminerà a dicembre. Lo ha annunciato la stessa Taylor Swift durante il concerto numero cento che è svolto a Liverpool nel Regno Unito.

Lanciata l’anno scorso, in solo pochi mesi la tournée mondiale è diventata quella con gli incassi più alti in assoluto.

“Sapete – ha detto commossa ai fan – questo è il centesimo show del tour. Sono sbalordita. Non mi sembra come una statistica perché questa è sicuramente la cosa più estenuante, onnicomprensiva, ma anche quella che mi ha dato più gioia, più soddisfazione, la cosa più meravigliosa che sia accaduta nella mia vita. Questi momenti con voi”. “Festeggiare il centesimo show – ha continuato – vuol dire anche ammettere per la prima volta a me stessa che questo tour finirà a dicembre”.

The Eras Tour è iniziato a Glendale in Arizona il 18 marzo del 2023. Da allora sono state aggiunte numerose date rispetto alla programmazione iniziale. Ha fatto tappa in Usa, Sud America, Asia, Australia ed Europa. Tornerà poi di nuovo in Nord America e l’ultimo concerto sarà l’8 dicembre a Vancouver in Canada.

“Credo – ha detto ancora Swift – che questo tour sia diventato davvero la mia intera vita. Ha preso il controllo di tutto”. Cnn riferisce che il tour ha anche avuto un impatto straordinario sul turismo, causando anche l’aumento del prezzo dei biglietti aerei in Europa. Lo scorso maggio United Airlines ha rivelato che la domanda per i voli su Milano e su Monaco, dove Taylor si esibirà a luglio, è salita notevolmente, con un incremento del 45% dei passeggeri rispetto all’anno scorso.