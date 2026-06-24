The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Quinta Svizzera
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Traffico ferroviario fermato e poi ripreso in Germania

Keystone-SDA

In Germania il traffico ferroviario è stato completamente sospeso ieri sera per circa due ore a causa di un problema tecnico, probabilmente legato al segnale di comunicazione. Lo stop ha riguardato tutto il territorio della Repubblica federale.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Dopo la grave interruzione del servizio ferroviario di Deutsche Bahn, è poi ripresa la circolazione dei treni poco dopo la mezzanotte. “Dopo 90 minuti di interruzione, tutti i treni sono di nuovo in circolazione”, ha dichiarato alla Bild l’amministratore delegato Evelyn Palla.

“Siamo riusciti a stabilizzare la situazione utilizzando un sistema di emergenza. Ora dobbiamo determinare la causa’ del guasto”. Tutti i treni erano stati temporaneamente fermati nelle stazioni.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR