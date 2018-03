Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 marzo 2018 15.59 07 marzo 2018 - 15:59

Entro dieci anni le temperature a Ginevra potrebbero aumentare di due gradi e mezzo. È quanto rileva la Rete di ricerca sul cambiamento climatico urbano, istituto basato presso la Columbia University, ateneo privato newyorchese.

Secondo un rapporto, la città di Calvino è una delle tredici sparse in tutto il mondo in cui è previsto un rialzo delle temperature superiore ai 2°C. Lovanio, situata nelle Fiandre 30 km a est di Bruxelles, è il centro confrontato potenzialmente all'incremento maggiore tra i circa cento presi in considerazione per realizzare lo studio, durato diversi anni.

A rischio anche le città asiatiche di Shenzhen, in Cina, e di Tsukuba, in Giappone, dove si ipotizza che le temperature negli anni '20 di questo secolo potranno crescere di 2,3 gradi Celsius.

William Solecki, uno degli autori della ricerca, ha definito i risultati "molto allarmanti", esprimendosi nell'ambito di una conferenza sui mutamenti climatici nelle città in corso a Edmonton, in Canada. Secondo Cynthia Rosenzweig, che a sua volta ha contribuito a stilare il rapporto, questi nuovi dati forniti permetteranno alle località di prevenire meglio gli effetti del fenomeno.

In termini di paragone, l'Accordo di Parigi, adottato nel dicembre 2015, punta a limitare l'aumento medio della temperatura globale "ben al di sotto" dei due gradi Celsius: l'obbiettivo è quello di restare attorno agli 1,5°C. Stando agli esperti, ciò permetterebbe di limitare gli episodi estremi di canicola, siccità e inondazioni.

