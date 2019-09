L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti umani, Michelle Bachelet ha affermato che "per l'Onu il presidente eletto del Venezuela è Nicolás Maduro mentre Juan Guaidó è il titolare dell'Assemblea nazionale".

La precisazione della ex capo dello Stato cileno è stata fatta in una lunga intervista da lei concessa alla televisione nazionale sull'attualità internazionale e programmata per ieri sera.

Venuto a conoscenza di questa posizione, il presidente cileno Sebastián Piñera ha risposto da New York, dove si trova per partecipare all'Assemblea generale dell'organismo, che "l'unico organo istituzionale autenticamente democratico del Venezuela è l'Assemblea nazionale".

"Questa Assemblea - ha aggiunto - dopo una sentenza del Tribunale supremo venezuelano, ha designato Guaidó come presidente incaricato del Venezuela. Per cui per il Cile il presidente legittimo di questo Paese è Juan Guaidó perché è stato designato in sintonia della Costituzione dall'Assemblea nazionale che è l'unico organo legittimo che esiste in Venezuela".

Il leader dell'opposizione si è autoproclamato presidente ad interim del Venezuela il 23 gennaio sostenendo la decisione sulla base degli articoli 233, 333 e 350 della Costituzione, dato che il secondo mandato di Maduro iniziato il 10 gennaio sarebbe viziato di illegittimità ed avrebbe creato un vuoto di potere.

Ad otto mesi da quel gesto, Guaidó è riconosciuto da oltre 50 Paesi, fra cui gli Usa, molti latinoamericani e quasi tutti quelli dell'Unione europea. Da parte sua Maduro gode dell'appoggio di varie Nazioni, fra cui Russia, Cina, Turchia, Iran, Cuba e Sudafrica.

Questo ha generato una situazione di stallo, nonostante l'introduzione da parte di Washington di stringenti sanzioni unilaterali, in parte sostenute anche dalla Ue. Bruxelles ha creato un Gruppo internazionale di contatto (Gic) per cercare di trovare una soluzione negoziata, e nello stesso senso si è mossa anche la Norvegia, senza però per il momento risultati concreti.

