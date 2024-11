Tutti in fila davanti a stabilimento Lindt per cioccolato di Dubai

Keystone-SDA

Il cosiddetto cioccolato di Dubai fa furore anche in Svizzera: diventato virale in Germania sulla scia delle raccomandazioni degli influencer, ora è disponibile anche in Svizzera, ma in edizione limitata.

1 minuto

(Keystone-ATS) Stamani si sono formate lunghe code davanti allo stabilimento Lindt di Kilchberg (ZH), che produce l’articolo caratterizzato da una farcitura al pistacchio e da kadayif, fili di pasta croccante spesso utilizzati nei dolci orientali.

Solo 500 delle ambite tavolette di cioccolato sono state vendute nel negozio di Lindt annesso alla struttura, al prezzo di 14,95 franchi: ciascuna era numerata e dotata di un certificato di autenticità. Chi è arrivato troppo tardi ha potuto consolarsi con cioccolata calda e praline.

La stessa cosa era già successa alcuni giorni or sono al momento dell’introduzione in Germania del cioccolato di Lindt, gruppo che peraltro non è l’unico fabbricante di questo articolo. Ad Amburgo numerose persone hanno passato la notte al freddo per poter accedere fra le prime al negozio all’apertura mattutina. Sui mercati online il prodotto è poi arrivato a essere smerciato a 400 franchi.