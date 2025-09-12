USA: morta Polly Holliday, l’esuberante cameriera Flo di Alice

Keystone-SDA

Polly Holliday, attrice e volto amatissimo della televisione americana degli anni '70, è morta di polmonite il 9 settembre nell'appartamento di Manhattan dove abitava dagli anni Sessanta.

(Keystone-ATS) L’esuberante cameriera Flo nella popolare commedia Alice dell’emittente CBS – celebre la sua battuta “Kiss mah grits!, baciami il semolino!, che l’aveva fatta entrare a pieno titolo nella cultura pop degli Stati Uniti – aveva 88 anni.

Ha dato la notizia l’amico e manager Dennis Aspland. Per il suo ruolo in quattro stagioni di Alice (liberamente ispirato al film di Martin Scorsese Alice non abita più qui) al fianco di Linda Lavin (Alice), Vic Tayback (Mel), Beth Howland (Verna) e Philip McKeon, Polly aveva ottenuto due Golden Globe e tre candidature agli Emmy.

Negli anni successivi, Holliday aveva preso parte a numerose produzioni televisive, cinematografiche e teatrali, dimostrando versatilità e una vena comica innata. Tra i film in cui è apparsa figurano All the President’s Men del 1976 (faceva la segretaria di un investigatore della Florida), Gremlins (1984), Moon Over Parador (1988), Mrs. Doubtfire (1993, dove interpretava Gloria, la vicina di casa). In The Parent Trap del 1998 era stata sua la parte della direttrice del campo estivo capace di disciplinare le ragazzine più irrequiete come le gemelle interpretate entrambe da Lindsay Lohan. Nel 1990 era stata candidata ai Tony per la parte della moglie di Big Daddy in un revival di Gatta sul tetto che scotta di Tennessee Williams.

Dietro l’immagine pubblica nel mondo dello spettacolo, Holliday nascondeva però un vissuto da donna colta, con una formazione da pianista classica e un passato da insegnante di musica nelle scuole pubbliche. L’ultima apparizione al cinema era stata nel 2010: nel dramma Fair game aveva avuto il ruolo della madre di Valerie Plame, una spia della CIA (i servizi segreti civili statunitensi) il cui nome era stato messo in piazza durante l’amministrazione del presidente repubblicano George W. Bush.