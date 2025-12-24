The Swiss voice in the world since 1935
Usa sanzionano cinque personalità europee

' Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro cinque personalità europee impegnate a favore di una regolamentazione più severa sul settore tecnologico, tra cui l'ex commissario europeo Thierry Breton, a cui è stato vietato l'ingresso nel Paese.

(Keystone-ATS) Il Dipartimento di Stato ha giustificato le misure affermando che le azioni di queste persone equivalgono a “censura” e sono dannose per gli interessi americani.

Il provvedimento ha colpito, tra gli altri, Breton che si è spesso scontrato con magnati della tecnologia come Elon Musk in merito al rispetto delle normative Ue. Breton è stato descritto dal dipartimento di Stato come la “mente” del Digital Services Act, un’importante legge europea che impone standard di moderazione dei contenuti e protezione dei dati alle principali piattaforme di social media.

La Francia ha subito denunciato le sanzioni. “La Francia condanna con la massima fermezza la restrizione sui visti imposta dagli Usa a Thierry Breton, ex ministro e commissario europeo, e ad altre quattro importanti personalità europee”, ha dichiarato il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot. “I cittadini europei sono liberi e sovrani e non possono accettare che le regole che governano il loro spazio digitale vengano imposte da altri”, ha sottolineato Barrot.

