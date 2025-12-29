The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Vertice Florida potrebbe aprire strada a telefonata Zelensky-Putin

Keystone-SDA

I colloqui di ieri tra il presidente Donald Trump e Volodymyr Zelensky potrebbero aprire la strada alla prima telefonata tra il leader ucraino e il presidente russo Vladimir Putin in oltre cinque anni. Lo riporta Fox News citando una fonte a conoscenza dei colloqui.

Questo contenuto è stato pubblicato al
3 minuti

(Keystone-ATS) Mentre l’incontro di Mar-a-Lago è stato presentato come un passo avanti negli sforzi di pace con Trump al timone, la fonte ha anche descritto come ottenere una telefonata diretta Zelensky-Putin sarebbe una “vittoria diplomatica” per il presidente. “Se Putin avesse partecipato alla telefonata domenica, questo sarebbe stato il più grande risultato nella preparazione dei colloqui di pace e il primo vero passo nel processo di pace”, ha dichiarato la fonte a Fox News.

“L’unica difficoltà che hanno è che Putin si è rifiutato di parlare con Zelensky da luglio 2020, quando hanno parlato dello scandalo Wagner e del fallito tentativo di arrestare i mercenari russi del gruppo”, ha spiegato la fonte, riferendosi a una fallita operazione dell’intelligence ucraina per attirare i combattenti di Wagner in Bielorussia e intercettarli durante un viaggio da Minsk a Istanbul.

“In seguito, Zelensky ha ripetutamente cercato di parlare con Putin, ma lui ha rifiutato”, ha sottolineato la fonte. “Ci sono state finestre di opportunità per un dialogo nell’agosto e nel settembre 2024, ma sono naufragate di nuovo quando l’Ucraina ha invaso la regione di Kursk”.

Anche prima che le comunicazioni si interrompessero del tutto, i rapporti tra i due leader erano tesi, ha spiegato la fonte: “Prima di quel momento nel 2020, le telefonate tra Zelensky e Putin non erano mai state amichevoli, e c’era sempre tensione tra loro. Durante i colloqui, Putin era sempre taciturno e Zelensky cercava di stabilire un rapporto”.

Secondo quanto riferito, il leader ucraino “si è sempre comportato in modo condiscendente nei confronti di Putin e ha finto di essere di buon umore, quasi come se stesse recitando una parte”. “Parlava molto e leggeva dai suoi appunti, temendo di dimenticare qualcosa”. E “quando Putin rimaneva in silenzio, Zelensky chiedeva sempre educatamente: ‘Cosa ne pensi, Vladimir Vladimirovich?'”, ha raccontato. Ma lo zar “non era mai loquace”.

Una doccia fredda su un possibile nuovo contatto telefonico arriva però direttamente da Mosca: una telefonata tra il presidente russo Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky è attualmente fuori dall’agenda, ha detto infatti ai giornalisti Dmitry Peskov, il portavoce del Cremlino. “Una conversazione del genere non è attualmente in considerazione”, ha detto, rispondendo a una domanda sulla questione. Lo riporta Tass.

