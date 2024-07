Il controllo tramite smartphone aiuta le piccole funivie in difficoltà finanziarie

La gente può acquistare il biglietto e azionare la funivia tramite lo smartphone. SRF/Primus Ettlin

A Nidvaldo, i passeggeri e le passeggere di una piccola funivia possono ora controllarla con il proprio smartphone. Questo esempio potrebbe creare un precedente per aiutare le funivie con poco transito a sopravvivere.

3 minuti

Con il nuovo software, passeggeri e passeggere possono controllare la funivia in modo completamente autonomo tramite smartphone, 24 ore su 24 e sette giorni su sette. Per farlo, basta scansionare il codice QR alla stazione e acquistare un biglietto con carta di credito o Twint. A questo punto si hanno due minuti di tempo prima che la funivia emetta un segnale acustico e si metta in movimento.

Controllo della funivia tramite smartphone: come funziona

Questo sistema è unico al mondo. L’utenza apprezza il funzionamento continuo senza contanti, mentre allo stesso tempo la funivia risparmia sui costi, afferma Thomas Tschümperlin, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Waldibahn.

A sinistra il vecchio sistema di pagamento a gettoni, a destra quello nuovo tramite codice QR. SRF/PRIMUS ETTLIN

Collegamento più economico

La funivia collega la stazione a valle di Emmetten e la stazione a monte di Rinderbühl.

In particolare: “Non c’è bisogno di nessuno per far funzionare la funivia e non c’è bisogno di mantenere le biglietterie automatiche”. Si tratta di un enorme sollievo finanziario per la piccola funivia di Emmetten, che effettua circa 6’000 corse all’anno.

I sensori fermano la funivia durante la tempesta

La sicurezza non viene trascurata, sottolinea Thomas Tschümperlin. Ci sono sistemi di misurazione che interrompono automaticamente il funzionamento della funivia in caso di vento forte. Anche un responsabile tecnico continua a lavorare per la Waldibahn, che ferma le operazioni quando si avvicinano i temporali – ora può farlo anche comodamente tramite smartphone.

Durante i sei minuti di viaggio sulla Waldibahn si può vedere il Lago dei Quattro Cantoni. ZVG/WALDIBAHN

La Waldibahn è una delle circa 200 piccole funivie presenti in Svizzera e una delle 85 della Svizzera centrale. La rete particolarmente fitta di funivie nel Paese è stata inserita nel 2023 nella lista delle tradizioni viventi dell’UNESCO. Nonostante questo riconoscimento, il numero di piccole funivie sta diminuendo.

Il progetto potrebbe creare un precedente in tutta la Svizzera

I costi di manutenzione sono spesso troppo elevati rispetto all’utilizzo. Il nuovo sistema operativo potrebbe alleggerire l’onere delle funivie in tutto il Paese, afferma Ueli Schmitter dell’Associazione funivie Nidvaldo. L’associazione ha sostenuto finanziariamente il progetto pilota di Emmetten.

Ueli Schmitter conosce le preoccupazioni degli operatori ferroviari: Lui stesso gestisce una piccola funivia a Wolfenschiessen. SRF/Primus Ettlin

In particolare, le famiglie di agricoltori e agricoltrici, che gestiscono anche una piccola funivia, potrebbero trarne vantaggio: “L’agricoltore può falciare il fieno o fare la spesa e l’ospite può azionare la funivia da solo”.

Attualmente la Waldibahn funziona ancora con i gettoni. A lungo termine, tuttavia, la soluzione dello smartphone probabilmente prevarrà, secondo Ueli Schmitter: “È lo spirito dei tempi”.

Tradotto con l’aiuto di DeepL/Si