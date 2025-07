Oggi in Svizzera

Un’indagine condotta il mese scorso da Watson, in collaborazione con Demoscope, esplora le abitudini di consumo delle persone in Svizzera. È emerso che quasi l’80% delle e dei giovani tra i 16 e i 30 anni non beve alcolici più di una o due volte alla settimana , rispetto al 63% di tutte le fasce d’età.

“Le cose sono andate bene negli ultimi 30 anni, ma quei giorni sono finiti”, afferma Alexander Bücheli, manager dei locali Züri Bar e Club Commission di Zurigo. Il cambiamento delle abitudini dei consumatori e della vita notturna, soprattutto tra i più giovani, è una preoccupazione per i proprietari di bar e club rossocrociati.

Mentre quasi il 10% delle persone con più di 55 anni consuma alcolici quotidianamente, solo il 4,6% delle e dei giovani tra i 16 e i 30 anni fa lo stesso. Il 36% delle donne afferma di bere meno di una volta al mese, rispetto al 16% degli uomini. Inoltre, il 46% degli uomini afferma di consumare alcolici da tre a quattro volte alla settimana o più, rispetto ad appena il 21% delle donne.

Le preoccupazioni per la salute sono state citate dal 53% come una delle ragioni principali per cui si beve meno, mentre altri fattori hanno incluso il non sentire il bisogno di più alcol (40%), l’evitare la perdita di controllo (39%) e il voler essere più in forma e più produttivi (31%).

La metà delle e dei giovani tra i 16 e i 30 anni frequenta i bar o le discoteche non più di una volta al mese, mentre il 16% non ci va mai. Il motivo più comune è il costo (53%), seguito dalla mancanza d’interesse per la musica e l’atmosfera (34%) o dalla mancanza di voglia di uscire (29%).

Di conseguenza, i ricavi complessivi dei club per ospite sono diminuiti del 40% tra il 2018 e il 2024. “Le sfide non sono mai state così grandi”, afferma Bücheli. Gli operatori del settore propongono sussidi governativi per contrastare questa tendenza al ribasso.