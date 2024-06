Amore per il camping, ma a che prezzo?

Dalla pandemia, il numero di ospiti nei campeggi svizzeri è aumentato: l'anno scorso, il Touring Club Svizzero (TCS) ha registrato quasi un milione di pernottamenti. Si tratta del 60% in più rispetto a prima del coronavirus. La natura è in grado di assorbire tutte queste persone appassionate di outdoor?

“Il camper è libertà e con la pandemia la gente si è resa conto di averne bisogno”. A 51 anni, Jérôme trascorre ogni fine settimana all’aria aperta, con il suo furgone ammobiliato, in compagnia dei figli. Come lui, migliaia di viaggiatori e viaggiatrici scelgono di campeggiare piuttosto che dormire in un hotel o in un appartamento in affitto. Il ritorno alla natura è esploso con la pandemia di coronavirus, ma la tendenza era già iniziata prima.

“Negli anni Novanta e Duemila c’era una tendenza all’all-inclusive”, spiega Massimo Gonnella, portavoce del TCS. “Ma dopo la crisi finanziaria del 2008, molte persone non potevano più permettersi questo tipo di vacanza. Così sono venute in campeggio, hanno apprezzato e sono rimaste”.

Nel 2023, i campeggi del TCS hanno registrato l’anno migliore di sempre, con quasi un milione di pernottamenti. Tuttavia, il numero di piazzole è in calo. Secondo Massimo Gonnella, ciò è dovuto sia alla pressione demografica che a quella ecologica.

Regolamentare il campeggio selvaggio?

Per riconnettersi con la natura, alcune persone preferiscono evitare le strutture ufficiali. Durante la pandemia, il Parc du Jura Vaudois è stato invaso dai camper. Le autorità dei vari comuni interessati sono intervenute. “Per noi è importante non vietare il campeggio”, spiega Paolo Degiorgi, direttore del parco. “Questa è una regione turistica, ma abbiamo bisogno di un’accoglienza controllata e organizzata”.

L’area di sosta denominata “Chez Colas” è uno dei dieci siti in cui è stato autorizzato il campeggio. I servizi vanno da una semplice pattumiera a servizi igienici a secco.

Come alternativa al campeggio non autorizzato, la piattaforma Nomady Lien mette in contatto proprietari privati e campeggiatori. Questa start-up di lingua tedesca è stata lanciata nel 2019 e da allora è in continua crescita. Oggi conta 1’300 host nella Svizzera tedesca e 40 nella Svizzera francese. Gli host sono spesso aziende agricole che mettono a disposizione i loro terreni e vendono i loro prodotti.

A Saubraz, Danaé Isely sta iniziando la sua terza stagione. Per tutta l’estate, accoglie i campeggiatori nelle vicinanze della sua fattoria. Due ciclisti e i loro figli siedono in mezzo all’orto in permacultura: “È vero che sentiamo che sempre più persone campeggiano e che c’è pressione sulla natura. Siamo un po’ meno tolleranti nei confronti dei campeggiatori rispetto al passato. Nomady è una buona alternativa”, dice Isley.

I campeggi cercano di reinventarsi

L’arrivo di questo turismo ha portato nuove esigenze. Alcune persone campeggiano per la prima volta e non hanno l’attrezzatura, mentre altre vengono per telelavorare. “Offriamo sempre più strutture in affitto”, conferma il portavoce del TCS, “come piccoli chalet o alloggi atipici”.

Il campeggio di Morges dispone di tre roulotte d’epoca e quest’anno ha avviato un importante progetto di rinverdimento, piantando una trentina di alberi e delimitando le piazzole con aree di vegetazione fiorita.

“Le persone non vogliono stare l’una accanto all’altra come in una gabbia”, spiega Massimo Gonnella. Quindi stiamo cercando di rendere queste aree più selvagge”.

