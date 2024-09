ZH: in 1000 a marcia contro aborto, ingente dispositivo polizia

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Un migliaio di persone hanno preso parte oggi a Zurigo-Oerlikon alla “Marcia per la Vita”, una manifestazione contro il diritto all’aborto organizzata per la 14esima volta.

Come sempre, l’evento è stato accompagnato da una massiccia presenza di polizia per timore di provocazioni da parte di oppositori.

Circa 200 dimostranti in bicicletta hanno ostacolato più volte la marcia. Le forze dell’ordine hanno chiesto loro di liberare la strada.

Nel loro appello a manifestare, gli organizzatori avevano scritto che la Svizzera ha bisogno di migliori condizioni per le donne incinte e di aiuto per le famiglie in difficoltà, in modo che ogni bambino possa vivere. Ogni giorno nel Paese circa 30 bambini vengono “uccisi prima della nascita”, hanno sostenuto.