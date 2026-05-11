スイス国際航空、事務職の1割を削減へ 客室乗務員は140人削減済み

スイスインターナショナル・エアラインズ（SWISS）は事務職を1割削減する Keystone-SDA

スイスインターナショナル・エアラインズ（SWISS）のイェンス・フェーリンガー最高経営責任者（CEO）はドイツ語圏の大手紙NZZ日曜版（10日付）で、「事務部門の社員を約10％削減することが目標だ」と述べた。

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Français fr Swiss prévoit de réduire ses frais administratifs de 10 % 原文 もっと読む Swiss prévoit de réduire ses frais administratifs de 10 %

フェーリンガー氏は記事で、客室乗務員については4月末までに退職した人に1万5000フラン（約300万円）のボーナスを支給すると約束し、自主退職のみで削減目標（140人）を達成したと説明した。

今月5日からは地上スタッフを対象として、無給休暇を取得した人に基本給の20％を支給するインセンティブを用意している。

フェーリンガー氏は人員削減が必要な理由として、航空燃料価格などコスト上昇圧力を挙げた。「構造的にコストが上昇している」と述べ、航空機の整備費、環境税、人件費の上昇などを例示した。収支構造を維持するため、総経費の10％削減が必要だと説明した。

「妥当な措置」

SWISSとエーデルワイス航空の親会社である独ルフトハンザグループは4月中旬、新たなコスト削減策を発表し、新規採用を取りやめている。

フェーリンガー氏によると、ルフトハンザは事務部門のコストを20％削減しているのに対し、SWISSは「今のところ10％しか削減していない」という。同氏はこれを「妥当な措置」と考えている。SWISSは黒字を出しているが、収益性では競合他社に劣る面もあると話した。フライト需要は健在だとフェーリンガー氏は述べ、「我々がこの機会を活かさなければ、他社が活かすだろう」と付け加えた。

SWISSのウェブサイトによると、事務部門の職員を含めた地上スタッフは昨年末時点で合計3432人を数える。

約140人の従業員が辞職した。

SWISSのCEOによると、客室乗務員に関しては目標は達成されたとのことだ。ここでもSWISSは、3月に発表した自主退職制度を利用した。この制度は、チューリッヒ拠点の約4,000人の客室乗務員を対象としていた。NZZ am Sonntagによると、4月末までに退職すれば15,000スイスフラン（19,300ドル）のボーナスが約束されていたという。

客室乗務員の解雇はない。「これらの自主的な措置のおかげで、余剰人員を削減することができました」とフェーリンガー氏は新聞に語った。合計で約140人の客室乗務員がスイス航空を退職することになる。

英語からのGoogle翻訳：ムートゥ朋子