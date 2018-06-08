モンスター投票についてクラウディア・キュシュ・キュルティ氏が語る 直接民主制へ向かう ... この記事を印刷する コメントする 埋め込みコード <iframe src="https://www.swissinfo.ch/jpn/embedded/%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E6%8A%95%E7%A5%A8%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2-%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%82%B7%E3%83%A5-%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3%E6%B0%8F%E3%81%8C%E8%AA%9E%E3%82%8B/44170464" width="640" height="360"></iframe> 上の埋め込みコードをコピー＆ペーストする このコンテンツは2018/06/08 11:00に配信されました2018-06-08 11:00 本文記事はこちら Neuer Inhalt Horizontal Line Neuer Inhalt Follow button for Twitter Follow @swissinfo_jp subscription form ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 メールアドレス 今週のトップ記事 最新ニュース 直接民主制へ向かう 政治 経済 文化 社会 科学・技術 マルチメディア